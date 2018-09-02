2018-09-03T13:49:24+03:00
Общество

Команда АПЗ стала участником конкурса «Время узнавать Россию»

Двухдневная экспедиция была посвящена биографиям знаменитых нижегородцев
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Команда АПЗ стала участником конкурса «Время узнавать Россию». Фото: предоставлено пресс-службой АПЗКоманда АПЗ стала участником конкурса «Время узнавать Россию». Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Команда Арзамасского приборостроительного завода стала первой участницей новой историко-познавательной экспедиции «Мы – первые» в рамках нижегородского регионального конкурса активного отдыха «Время узнавать Россию». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Данный проект реализуется Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей совместно с НОСОП «Облсовпроф», «Русским географическим обществом» и Фондом «Нижегородский кремль» в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Цели проекте – популяризация историко-культурного и духовно-нравственного наследия области, патриотическое воспитание нижегородцев, развитие коллективных форм отдыха и пропаганда здорового образа жизни.

Двухдневная экспедиция под названием «Мы – первые» была посвящена биографиям трех наших соотечественников: летчика-испытателя Валерия Чкалова, кораблестроителя Ростислава Алексеева и митрополита Новгородского Иова. В первый день участники посетили музеи и памятные места, связанные с этими личностями, а второй день был посвящен спортивным состязаниям и заплывам на рафтах.

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