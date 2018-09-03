2018-09-03T13:14:34+03:00
Происшествия

Одна погибла и четверо пострадали: в Городецком районе водитель «ГАЗели» устроил массовое ДТП

Он не выбрал безопасную дистанцию
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Городецком районе Нижегородской области произошло жуткое массовое ДТП, унесшее жизнь одной из пассажирок. Еще четыре человека были ранены. Фотографии с места событий появились в соцсетях.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, трагедия случилась 31 августа около 12 часов дня на 40 километре автодороги Линда – ГородецЗаволжье.

Водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в «вазовскую» легковушку, которая в свою очередь вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с «Шевроле».

За рулем «Газели» находился 24-летний мужчина с трехлетним стажем вождения. Он получил ссадины и незначительный ушиб. Его осмотрели на месте происшествия и отпустили.

А вот водителям и пассажирам двух других автомобилей повезло меньше. Два человека из отечественного автомобиля с переломами были госпитализированы с места аварии, а пассажирка «Шевроле» получила смертельное ранение и погибла. Водитель иномарки получил перелом и ушиб. Его осмотрели врачи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пьяный житель Лыскова до смерти избил жену
Директором парка «Швейцария» назначена Елена Зубова
ХК «Торпедо» сыграет с питерским СКА в первом матче нового сезона КХЛ
Нижегородских кадетов поздравили с Днем Знаний
1 сентября в школе №70 открылась спортивная площадка для воркаута
В Дзержинске из-за антисанитарии закрыли пекарню «Красная шапочка»
Глеб Никитин поручил проработать вопрос создания молодежного центра в Нижегородской области
В ближайшие несколько дней в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Сильный пожар уничтожил склад с сеном в Лысковском районе
21-летний нижегородец похитил шуруповерт и нивелир из строительного гипермаркета
Ушел из жизни старейший артист нижегородского театра драмы Святослав Ушаков
Администрация Нижнего Новгорода продаст на аукционе 23 объекта в центре города
Рецидивистка похитила детскую коляску в Нижнем Новгороде
Крупный массив сараев сгорел дотла в Нижнем Новгороде
Баранина, яблоки и морковь подешевели в Нижегородской области
ФК «Нижний Новгород» проиграл ярославскому «Шиннику» в матче ФНЛ
7-летняя Маша Старостина нашлась в Нижнем Новгороде
На 2,6 вырос объем отгрузки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
Автодорогу Саров-Кременки откроют 3 сентября
Шесть человек тушили сарай в Лукояновском районе
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на заводе им. Свердлова
Частный дом обокрали на улице Баумана в Нижнем Новгороде