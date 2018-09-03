Одна погибла и четверо пострадали: в Городецком районе водитель «ГАЗели» устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-03T13:14:34+03:00

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В Городецком районе Нижегородской области произошло жуткое массовое ДТП, унесшее жизнь одной из пассажирок. Еще четыре человека были ранены. Фотографии с места событий появились в соцсетях.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, трагедия случилась 31 августа около 12 часов дня на 40 километре автодороги Линда – Городец – Заволжье.

Водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в «вазовскую» легковушку, которая в свою очередь вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с «Шевроле».

За рулем «Газели» находился 24-летний мужчина с трехлетним стажем вождения. Он получил ссадины и незначительный ушиб. Его осмотрели на месте происшествия и отпустили.

А вот водителям и пассажирам двух других автомобилей повезло меньше. Два человека из отечественного автомобиля с переломами были госпитализированы с места аварии, а пассажирка «Шевроле» получила смертельное ранение и погибла. Водитель иномарки получил перелом и ушиб. Его осмотрели врачи.