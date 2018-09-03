«Только в наших силах сохранить самое ценное — жизнь ребенка!»: СК обратился к нижегородцам с важной информацией

СЕГОДНЯ 11:52 2018-09-03T11:58:17+03:00

Следователи просят жителей предупредить своих детей и объяснить им правила безопасности

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Нижегородские следователи обратились к жителям региона с важной информацией, касающихся жизни и здоровья детей. Они опубликовали заметку на официальном сайте ведомства.

СК напоминает, что после наступления темноты дети должны находиться дома. Если они поздно возвращаются откуда-либо, то необходимо их обязательно встретить. Кроме того, рекомендуется не давать несовершеннолетним с собой дорогую технику или крупные суммы денег.

Также следователи просят нижегородцев предупредить своих детей и объяснить им следующее:

1) нужно быть осторожным при случайных знакомствах, не спешить давать номер своего телефона и адрес малознакомым людям;

2) нельзя гулять на улице до темноты;

3) нельзя уходить далеко от дома, а если это произойдет – сообщить семье, где и с кем он находится;

4) обязательно обходить незнакомые компании и пьяных людей;

5) избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, подвалов, чердаков, заброшенных домов и помещений;

6) не показывать телефон и не хвастать им перед посторонними людьми;

7) не давать технику чужим;

8) ни в коем случае не соглашаться, если незнакомый человек приглашает к себе домой под любыми предлогами;

9) не заходить в темные дворы, передвигаться по возможности знакомым маршрутом, по освещенной улице или там, где есть много людей;

10) не брать ничего у незнакомых людей;

11) применять силу, громко кричать, звать на помощь, убегать, звонить в квартиры, стучать в окна, если кто-либо попытается поймать;

12) не заходить на незнакомые сайты в Интернете, не отвечать на предложения от незнакомых людей в соцсетях; если кто-то через сайты пытается назойливо искать дружбу, напрашивается в гости или приглашает встретиться, рассказать об этом родителям или другим взрослым, кому ребенок доверяет.

13) категорически отказываться попробовать курительные смеси, алкоголь, наркотики; что-либо нюхать, пить, жевать. Если не получается просто отказаться, то сослаться на якобы имеющееся заболевание, при котором указанные действия могут привести к необратимым последствиям.

- Только в наших силах сохранить самое ценное — жизнь ребенка! – именно такой фразой заканчивается обращение сотрудников следственного комитета. Золотые слова.