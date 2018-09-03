НГСХА удостоена золотых медалей на выставке «Агрорусь-2018» в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-03T10:48:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия в очередной раз подтвердила статус ведущего инновационного аграрного вуза на 27-й международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2018», проходившей в конце августа в Санкт-Петербурге. Золотыми медалями форума были отмечены сразу четыре проекта, представленных НГСХА. Среди них «Технология вовлечения залежных земель в сельскохозяйственное производство в условиях северной лесостепи», «Реакция лесообразующих пород на изменение почвенного плодородия», «Разработка новых видов молочных и мясных продуктов функционального назначения» и «Влияние средообразующего потенциала опылительной деятельности пчел (пчеловодства) на сукцессионные процессы нарушенных лесных ценозов». Впрочем, это далеко не единственные награды. Помимо золотых медалей, все проекты получили специальный диплом министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. А в прошлом году НГСХА была удостоена гран-при форума. К слову, Нижегородская сельскохозяйственная академия стала единственным высшим учебным заведением ПФО, представлявшим вузы Минсельхоза России на этой масштабной выставке.

Золотые медали на выставке-ярмарке «Агрорусь-2018» получили сразу четыре проекта НГСХА. Фото предоставлено НГСХА.

Надо сказать, что выставка «Агрорусь» сейчас является крупнейшей площадкой для демонстрации новейших разработок в области сельского хозяйства, обмена опытом и обсуждения перспектив развития отрасли. Именно здесь можно своими глазами увидеть, как идет реализация государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рассчитанной до 2020 года. Поэтому эта выставка-ярмарка ежегодно привлекает крупнейших сельхозпроизводителей из разных уголков мира. На этот раз здесь были представлены почти все российские регионы и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Делегацию нижегородской сельскохозяйственной выставки возглавил лично ректор Александр Самоделкин. Представители вуза приняли участие в агропромышленном конгрессе, пленарном заседании, «круглых столах» и других важных мероприятиях форума. Особое внимание на выставке-ярмарке уделялось передовым цифровым технологиям. К примеру, в рамках реализации проекта цифровизации агропромышленного комплекса ректор НГСХА провел успешные переговоры с научно-производственным объединением «БиоЭкоТех».

- Генеральный директор этой компании Святослав Лоскутов активно поддержал наше предложение о совместных разработках по цифровизации экологического мониторинга рек и водоемов, инновационных технологий защиты растений и восстановления земель, - рассказал ректор НГСХА Александр Самоделкин. - Именно над этими проблемами сегодня работают ученые сельскохозяйственной академии.

Впрочем, это далеко не единственные инновации в работе вуза. В 2018 году на базе факультета перерабатывающих технологий начнет реализовываться специальная программа кулинарного мастерства по карвингу (художественной резьбе по овощам и фруктам).

- Наша первоочередная задача - воспитание культуры и эстетики у будущих специалистов агропромышленного комплекса, - уверен Александр Самоделкин. - Они должны не только уметь выращивать овощи и фрукты, но и хорошо их продавать, качественно перерабатывать и красиво оформлять.

Мастер-классы декоративной кулинарии в НГСХА будут проводить лучшие специалисты по карвингу из Санкт-Петербурга. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров на 27-й международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь-2018».

- Дополнительная квалификация - это профессиональный рост и успех, - считает Александр Самоделкин. - Столь масштабные международные агропромышленные форумы для Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии стали не только демонстрацией своих инновационных достижений, но и источником новых проектов и замыслов.