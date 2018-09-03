2018-09-03T10:48:25+03:00
Общество

Прогноз погоды на 3-7 сентября в Нижнем Новгороде: тепло и без дождей

Самым теплым днем будет среда
Юлия ИСАЕВА
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Прогноз погоды на 3-7 сентября в Нижнем Новгороде: тепло, малосолнечно и без дождейПрогноз погоды на 3-7 сентября в Нижнем Новгороде: тепло, малосолнечно и без дождейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижний Новгород пришла настоящая осень: столбики термометра потихоньку поползли вниз, небо покрывается тучками, жители достают теплую одежду. В ближайшую неделю сильного холода не будет, а температура воздуха будет колебаться в районе +20 градусов.

Сегодня, 3 сентября, весь день будет пасмурно. Синоптики обещают +19 градусов днем и +14 ночью. Скорость ветра не превысит 2,3 метра в секунду.

Во вторник, 4 сентября, ветер будет посильнее (до 3,6 метра в секунду). Солнышка по-прежнему не будет, термометры покажут около +20 днем и +15 ночью. К вечеру будет облачно с прояснениями.

Среда будет самым теплым днем на этой неделе. С самого утра прогреется до +21, а днем – до +24. Наконец-то солнышко выйдет из-за туч и порадует нижегородцев. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью около двух метров в секунду.

В четверг, 6 сентября, снова чуть-чуть похолодает. Утром еще будет облачно с прояснениями, но к обеду небо снова заволокут тучки. Дождя, к счастью, не предвидится. Днем синоптики обещают до +22, а ночью снова до +14. Ветер будет очень слабый.

Ближе к выходным солнышка будет гораздо больше. Уже в пятницу, согласно прогнозам, весь день будет ясно. Днем ветер почти полностью стихнет, а ночью даже будет штиль. Температура воздуха составит стабильные 22 градуса тепла.

Выходные тоже обещают быть теплыми и ясными. Будем надеяться!

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