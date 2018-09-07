2018-09-07T17:20:40+03:00
Спорт

Масштабные соревнования по фехтованию пройдут в Арзамасе в октябре

На Первенство приедут около 2000 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Масштабные соревнования по фехтованию пройдут в Арзамасе в октябре. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗМасштабные соревнования по фехтованию пройдут в Арзамасе в октябре. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Заседание оргкомитета по подготовке Первенства России по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет состоялось в администрации Арзамаса. Соревнования будут проходить с 18 по 25 октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

В ходе заседания было рассмотрено 17 вопросов, в числе которых материально-техническое обеспечение, организация встречи и размещение участников, медицинское обслуживание соревнований, работа судейско-информационной системы, транспортная логистика, разработка рекламной и сувенирной продукции, освещение мероприятия в СМИ и церемония открытия.

Первенство 2018 года станет самым массовым для Арзамаса по количеству участников – планируется, что на него приедет около 2000 человек: 1500 фехтовальщиков из разных регионов России, а также около 500 тренеров.

Расходы на организацию и проведение Первенства взяли на себя Федерация фехтования России, Спортивная федерация фехтования Нижегородской области, а также спонсоры – предприятия и организации города и области.

Грядущее Первенство станет одиннадцатым фехтовальным турниром всероссийского уровня, проведенным в Арзамасе. За последние несколько лет город принял восемь первенств для детей, кадетов и юниоров, Кубок страны, а также чемпионат России.

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