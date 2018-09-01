2018-09-03T12:23:39+03:00
Общество

«Мясорубка для стекловолокна»: на АПЗ появилась новая машина жгутирования

Она позволит сократить время на подготовку материала для прессования и улучшить внешний вид изделий
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Мясорубка для стекловолокна»: на АПЗ появилась новая машина жгутирования. Фото: предоставлено пресс-службой Арзамасского приборостроительного завода«Мясорубка для стекловолокна»: на АПЗ появилась новая машина жгутирования. Фото: предоставлено пресс-службой Арзамасского приборостроительного завода
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На Арзамасском приборостроительном заводе в цехе №31 на участке прессов введена в эксплуатацию новая машина жгутирования. Она предназначена для переработки сыпучих волокнистых и стекловолокнистых материалов в жгуты.

- Жгутирование необходимо для уменьшения объема материала и получения возможности поместить его в загрузочную камеру пресс-формы. Это позволяет заметно сократить время на подготовку материала для прессования, благодаря чему улучшается внешний вид изделий и уменьшается износ пресс-форм, - рассказал заместитель начальника цеха Сергей Балабанов.

- Машина издает мало шума, а работает очень быстро – за смену перерабатывает около 80 килограммов дозирующихся стекловолокнитов, - поделился прессовщик Сергей Полосин.

Работает новая машина по принципу мясорубки – сначала предварительно взвешенный рыхлый материал пропускается через шнек, затем он перемешивается и нагревается до температуры 90 градусов, а после этого продавливается через отверстие определенного сечения. Полученные горячие размягченные «колбаски» прессовщики нарезают на необходимые им по весу порции.

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