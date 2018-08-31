2018-08-31T17:28:24+03:00
Общество

«Ставлю 90%, что на линейках первого сентября не будет дождя»: главный синоптик Нижегородской области рассказала, какую погоду ждать в первый месяц осени

Сентябрь ожидается теплее, чем обычно и с дождями после 11 числа
Светлана СТРОКАН
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Традиционных дождей утром первого сентября не ожидается, но после 11 числа осадки вступят в свои законные владенияТрадиционных дождей утром первого сентября не ожидается, но после 11 числа осадки вступят в свои законные владенияФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Комфортное лето подходит к концу, и впереди синоптики обещают чуть менее теплое начало осени.

По подсчетам метеорологов за три летних месяца в Нижнем Новгороде прошло 12 дней с температурой воздуха 30 градусов и выше, и 29 дней по области.

- В это лето произошел недобор осадков — 60 процентов от нормы сезона. На Ветлуге замечен низкий уровень воды в реке, а по области — суховеи. Август 2018 года оказался теплее обычного на четыре градуса, — рассказала главный специалист Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Несмотря на то, что сентябрь ожидается теплым, а первая декада и вовсе пройдет почти без осадков, осень будет проявлять себя ночами — они будут ощутимо холоднее августовских. Ночная температура воздуха будет достигать +10/13 градусов. После 11 сентября ночи станут еще холоднее, а в конце месяца нижегородцы увидят на термометрах такую отметку, как +8 градусов.

- Первого сентября, около 10 и 11 утра дождей не наблюдается с вероятностью в 90 процентов, — поделилась Ольга Мокеева информацией, особенно важной для школьников и студентов, торжественно стоящих в это время на линейке в честь Дня Знаний.

Со второго по пятое сентября днем можно щеголять в легкой одежде, так как ожидается от +21 до +26 градусов, а ночами — от 10 до 15 градусов тепла.

Справка

Нижегородские синоптики поделились воспоминаниями об аномальной погоде на первое сентября за всю историю наблюдений.

Абсолютный максимум дня зафиксирован первого сентября 1982 года. Тогда в городе Горький День Знаний ознаменовался жарой в 30 градусов.

В 1997 году — в ночь на первое сентября термометры показывали всего два градуса тепла.

В 1892 году в этот же день прошел ливень — в один день выпало 42 процента от месячной нормы осадков.

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