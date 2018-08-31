Ливневки, неудобные маршруты и нехватка мест в детских садах: жители Советского района рассказали, что их не устраивает в городской среде

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-31T15:30:28+03:00

За два с половиной часа главе города было задано больше 40 устных и 223 письменных вопросов Фото: Соцсети

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30 августа в зале музыкального училища имени Балакирева в 18:30 жители Советского района собрались, чтобы высказать наболевшие проблемы мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову.

Помещение забилось под завязку еще до начала, но жители продолжали прибывать — чтобы ничего не пропустить, нижегородцы выстраивались в очередь в холле перед входом в зал и заранее тянули руки. Чтобы привлечь внимание некоторые пришли с плакатами. Один из них было видно лучше других, на нем значилось — «многодетные семьи».

- Дайте слово участнику Великой Отечественной войны! — это звучно кричит бойкий седовласый старичок. — Я воспользуюсь правом, что я ветеран и выскажусь про комфортную городскую среду. На углу Бекетова и Горловки может произойти термобарический взрыв! Там находится газовый колодец, а над ним электрический кабель под напряжением!

Далее нижегородец огласил проблему с автомобилями, которые паркуются на тротуарах, а жители ищут обход на проезжей части:

- Если у меня некуда ставить рояль — я его и не покупаю, почему тогда люди покупают машины, если у них нет гаража?

Публика поддержала пламенную речь ветерана аплодисментами, а мэрия обещала выехать на место в ближайшее время и приступить к решению проблемы.

То, что интересует нижегородцев не меньше, чем паркующиеся где попало автомобили — это ливневки.

- Вы правы, состояние ливневок оставляет желать лучшего, со следующего года, надеемся, эта проблема больше нас не коснется. Сейчас стараемся в ручном режиме что-то исправить в особо болезненных местах, — отреагировал мэр города. В течение недели в администрации пообещали устранить неполадки ливневок на улицах Сусловой, Ивлиева и Васюнина.

Жителей на улице Панина интересует вопрос о новой школе и увеличении количества мест в детских садах. Но в данный момент в Советском районе свободных участков для строительства не нашлось.

- В каждом районе у нас есть планы по увеличению дошкольных мест, есть новые земельные участки для благоустройства школ. Советский район в этом плане оказался обделен, а территорий, готовых к освоению в районе, к сожалению, сейчас нет, — сообщил мэр города.

От лица жильцов проблемного дома на Ломоносова 15 выступила инициативная группа во главе с Анастасией Дубровиной. 31 декабря 2017 года женщина и все ее соседи — около 200 человек — встречали Новый Год не за столом с оливье, а на улице с вещами и документами в руках. Людей экстренно выселили в канун праздника, когда выяснилось, что оставаться в здании может быть опасно.

- Уже на момент ввода в эксплуатацию — в 2003 году, дом был в аварийном состоянии. Но мы как-то жили. В 2015 его признали аварийным, а в 2017 мы чувствовали, что он кренится в сторону обрыва, на котором и построен дом. Нас около 200 человек и мы живем на съемных квартирах, в то время как платим еще и за дом, в котором не живем. Реконструкция не началась. Даже эскиза нет. Есть ли смысл тратить деньги на ремонт дома, если дешевле выйдет сделать как-то иначе? — еле сдерживается женщина.

Как сообщили «Комсомольской правде» жильцы, сумма реконструкции превысила 250 миллионов рублей.

После окончания встречи Владимир Панов заявил, что продолжит ежемесячно общаться с нижегородцами в районах города

Справка

На мероприятии собралось более 400 нижегородцев. За два с половиной часа главе города было задано больше 40 устных и 223 письменных вопросов. Большая часть обращений касалась благоустройства, реорганизации маршрутной сети и социальной сферы.

Встреча Владимира Панова с жителями Советского района стала шестой по счету. Открытые встречи с нижегородцами мэр проводит с 27 февраля 2018 года. Подобные мероприятия в новом формате уже состоялись в Автозаводском, Сормовском, Приокском, Московском и Ленинском районах.