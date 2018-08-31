Влюбленные разбились на мотоцикле в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-31T11:58:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагическая авария произошла в приволжской столице рано утром 31 августа. Около 6:00 на Комсомольском шоссе,12 в отбойный брус влетел мотоцикл «Ямаха».

Очевидец Петр Мурашов сообщил: «На спуске перед остановкой на Украинской разбился мотоциклист. Пролетел через разделительный отбойник на встречную полосу. Пролетел метров тридцать, не видно было, что стало причиной. С виду байк разбит несильно».

- По предварительным причинам водитель 1992 года рождения не справился с управлением, - уточнили «Комсомольской правде» в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла на Комсомольском шоссеФото: СОЦСЕТИ

С ранениями байкер доставлен в больницу, а вот его девушка (возраст пока неизвестен) скончалась на месте.

- В семь часов утра проезжал. Девушка лежала под разделительным отбойником, накрытая метрах в двадцати на встречной… - написал Петр Мурашов в соцсетях.

Кстати, очевидцы поговаривают, что в ДТП замешаны и какие-то машины. В Управлении ГИБДД такую версию тоже рассматривают. Правда, пока без подробностей.

- Я не понял, что произошло. Но там был «Сузуки» и еще какая-то машина, - сообщил в соцсетях Сергей Борисов.

- В «Гранд Витара» сзади впилились, - добавил пользователь Тоски Лимончело.