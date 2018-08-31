Глеб Никитин: Национальную систему сертификации можно применять в государственных закупках

СЕГОДНЯ 11:17 2018-08-31T11:18:51+03:00

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Теперь выбирая товар в магазине, нижегородцы смогут ориентироваться не только на заявления самих производителей, но и данные независимой экспертизы. А все благодаря региональному конкурсу «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области», итоги которого подвели в Нижнем Новгороде 30 августа. Инициатором этого конкурса стало региональное правительство, координатором - Центр стандартизации и метрологии Росстандарта в Нижегородской области. Участие в награждении принял глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Несмотря на то, что конкурс проходил в этом году впервые, на него было подано 137 заявок от 69 предприятий. Для большинства участников это стало возможностью подтвердить качество своей продукции и заявить о своем предприятии на всероссийском уровне.

Участие в награждении принял глава Нижегородской области Глеб Никитин.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Наша компания занимается поставкой питания для поездов, в том числе поезда «Стриж», - рассказала генеральный директор компании «Летающая тарелка» Ольга Козлова. - Учитывая, как мало компаний занимаются производством питания для поездов, мы решили заявить о себе с помощью этого конкурса. Ведь у нас есть для этого все условия: и качество продукции, и необходимое оборудование, и большие заказы. Так что, войдя в список «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области», мы сможем завоевать еще больше доверия покупателей.

В течение всего 2018 года экспертная комиссия оценивала качество и востребованность товаров и услуг, представленных на конкурс. В состав комиссии вошли представители различных региональных министерств, ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области, региональной Торгово-промышленной палаты, Ассоциации промышленников и предпринимателей, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области. Возглавил комиссию и.о. вице-губернатора Евгений Люлин. При оценке товаров большое внимание уделялось конкурентоспособности, инновационности, качеству и безопасности. Также важным аспектом стало внедрение в производство энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Несомненным плюсом в глазах жюри стало участие товаропроизводителей в федеральном проекте - Национальной системе сертификации (НСС).

- Вообще конкурс «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области» - это важный проект, который привлекает внимание потребителей и производителей к вопросам качества, - уверен Глеб Никитин. - Сейчас многие жалуются на качество тех товаров, которые можно увидеть на прилавках магазинов. Могу сказать, что все номинанты этого конкурса - проверенные производители, которые не только следят за качеством своей продукции, но и занимаются современными системами организации производства. Многие из них стали и участниками Национальной системы сертификации, которая позволяет подтвердить заявленные производителем характеристики в государственных лабораториях. По сути, это возвращение к старому доброму советскому ГОСТУ.

Я когда-то имел отношение к появлению идеи НСС и воплощению ее в жизнь, и сейчас как глава региона вижу, насколько это полезный и важный инструмент, который можно применять, в том числе в муниципальных и государственных закупках. Среди участников конкурса «100 лучших товаров и услуг нижегородской области» есть участники Национальной системы сертификации, и это хороший пример другим предприятиям.

На конкурс было подано 137 заявок от 69 предприятий.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глеб Никитин осмотрел выставку продукции предприятий - участников конкурса. Особое внимание - к столу с товарами предприятий, участвующих в Национальной системы сертификации. Молоко, хлеб, мороженое, вода, квас, колбаса - все товары промаркированы специальным QR-кодом - знаком НСС. Глава региона лично проверил, действительно ли код ведет в реестр НСС, где указана вся информация о товаре.

- Есть возможность прямо в магазине через QR- код получить подтверждение того, что перед вами качественный - «тот самый» продукт, а не контрафакт. Он прошел подтверждение соответствия в лучших государственных лабораторных условиях. Очень важно обращать внимание на знак НСС, когда заходишь в магазин. Товар соответствует ГОСТу - проверено!

К слову, Нижегородская область сейчас является лидером в стране по внедрению этой системы. Наш регион стал первым, где при проведении государственных и муниципальных закупок, произведенных в соответствии с ГОСТом, необходимо предоставлении сертификата НСС или протоколов испытаний, проведенных в специально аккредитованных лабораториях. Помимо участия в госзакупках предприятия, прошедшие через НСС, могут рассчитывать и на дополнительные меры поддержки со стороны регионального правительства.

- По состоянию на 27 августа специалистами нашего центра проведено 150 работ по сертификации продукции в НСС, - сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. - Более того, в работе находится еще 50 заявок на сертификацию. Хочу поздравить всех участников с завершением регионального конкурса «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области» и пригласить к участию в Национальной системе сертификации.