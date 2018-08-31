Вячеслав Василевский: «Скоро я снова выйду на профессиональный ринг после вынужденного перерыва»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-31T11:18:51+03:00

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Вячеслав Василевский принес немалую славу Нижнему Новгороду, выходя на профессиональный ринг. А совсем недавно заслуженный спортсмен немного окунулся в политику, поработав в городской администрации и поучаствовав в праймериз «Единой России», а также занялся общественной деятельностью. В частности, Василевский реализует проект «Лидеры спорта», о котором он рассказал Руслану Станчеву в проекте «Герои Волги».

- Прежде всего, задам вопрос про вашу спортивную карьеру. Вы сами до сих пор принимаете участие в масштабных соревнованиях? Выходите на ринг?

- За последние полгода не выходил ни разу, но для вас открою секрет: скоро это произойдет опять. Я не планировал заканчивать - просто произошёл вынужденный перерыв. Необходимо было сменить вид деятельности, что у меня получилось, и в результате я снова почувствовал в себе силы.

- Вы возглавили проект «Лидеры спорта», о котором много писали СМИ, и который был презентован при участии главы региона Глеба Никитина. В чём его суть?

- Проект уникален, и аналогов ему, по крайней мере, в Нижегородской области не существует. Он направлен на выявление и продвижение талантливых спортсменов. Несмотря на то, что я всю жизнь занимаюсь единоборствами, в мою команду также войдут представители других видов спорта с уклоном на олимпийские. Главной целью является выращивание новых олимпийских чемпионов в регионе.

- В какой перспективе это может произойти? Сколько лет для этого нужно?

- Тянуть не будем - постараемся добиться этого как можно скорее. Я хочу тратить свои силы и время, чтобы помогать ребятам, и чтобы на выходе мы получили этот результат.

- Какие конкретно спортивные дисциплины рассматриваются?

- Художественная гимнастика, фигурное катание, дзюдо, боевое самбо и карате. Конечно же, я не мог обойти единоборства - это было бы некрасиво по отношению к самому себе.

- «Лидеры спорта» - отличное название, но хотелось бы разобраться в том, как именно данный проект будет реализован. В Нижнем Новгороде достаточно спортшкол, относительно качественный тренерский состав и есть возможности для развития. Если мы возьмём районы, там тоже есть талантливые дети, способные стать первоклассными спортсменами. К тому же, не секрет, что вы сами родом из небольшого закрытого города Зеленогорск в Красноярском крае. Как вы планируете отбирать ребят, и как будете их поддерживать?

- Сейчас очень развиты соцсети, и я тоже с ними очень активно работаю. После нашей презентации и поддержки Глеба Никитина - что тоже очень важно - мне много пишут о талантливых ребятах из провинции. Безусловно, проводится определённая селекция: проект создан не для поддержания начинающих, а для тех, кто за счёт упорного труда, жизни в спорте, постоянных ограничений, трат времени и здоровья уже добился определённых результатов.

- Вы сами оцениваете претендентов?

- Да. Но критерии для разных видов спорта отличаются. Например, в дзюдо, которое здесь только начинает развиваться, они пониже - рассматриваем чемпионов и призеров Приволжского федерального округа. Также меня направляют заслуженные тренеры, которые есть в каждой из дисциплин: я с ними постоянно на связи, чтобы знать, куда и в каких условиях они готовятся, какие цели перед собой ставят. Наконец, очень важны амбиции самого спортсмена.

- Вы проводите с ними собеседования?

- Конечно. Надо пообщаться, посмотреть на человека, узнать, чего он на самом деле хочет. Многие занимаются спортом просто для того, чтобы их дома родители не ругали, и чтобы как-то потратить своё время. Но если у человека горят глаза, и он действительно готов посвятить себя спорту полностью - я открыт для него.

- Допустим, вы нашли талантливого молодого человека или девушку, которые уже добились определённых результатов. Вы понимаете, что в нём или в ней есть потенциал, который необходимо раскрывать. Как вы планируете это делать?

- Есть конкретный пример в художественной гимнастике: у нас работает легендарный тренер Наталья Борисовна Тишина, воспитавшая шесть олимпийских чемпионок. Я встречался с ней и девчонками, которые сейчас тренируются, и мы совместно отобрали для участия в проекте двух талантливых гимнасток, мастеров спорта международного класса.

- Очевидно, тех, которые могут стать олимпийскими чемпионками?

- Да. Мы смотрим, куда они должны поехать в ближайшее время: к примеру, Всероссийский чемпионат в Сочи. Интересуемся, что нужно – сборы, экипировка, витамины и многое другое. Составляется смета, и девчонки едут на соревнования. Наверное, я не открою Америку, если скажу, что в большом спорте без финансов никуда, и чаще всего их отсутствие оказывается главной проблемой.

- Кто те люди, которые вас поддерживают? Как я понимаю, деньги даются бизнесом под конкретного человека.

- Именно так. Благо, сейчас бизнес неравнодушен и ощущает свою социальную ответственность. На сегодняшний день главным спонсором является Нижегородский НИИ радиотехники (ННИИРТ, входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей» - ред.) во главе с Григорием Егорочкиным, которому я еще задолго до презентации много рассказывал о проекте. Думаю, он прислушался и понял, что я действительно переживаю за наш спорт.