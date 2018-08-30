«Голодными не останутся»: школы Нижнего Новгорода обеспечат горячим питанием с 1 сентября

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-30T16:44:16+03:00

Хотя единого оператора питания до сих пор не выбрали

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За несколько дней до начала нового учебного года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился с родителями учащихся школ, чтобы обсудить вопросы организации питания.

Сначала чиновник заявил, что с 1 сентября горячим питанием будут обеспечены все образовательные учреждения города. А после рассказал, что требуется для организации конкурсной процедуры по выбору единого организатора школьного питания. Во-первых, разместить информацию о проведении конкурса, во-вторых, провести сам конкурс, затем выбрать победителя, а после - организовать работу.

Фото с сайта ЕЦМЗ

- Нет ничего более некомфортного, чем переходный период. Когда мы с вами начали обсуждение существующей системы школьного питания, мы говорили о необходимости изменений, но на питании детей это не должно отразиться, - убежден глава городской администрации.

Успокоила родителей и глава профильного департамента Ирина Тарасова, которая сказала, что пока школы будут работать в штатном режиме, специалисты займутся подготовкой конкурсной документации по выбору единого организатора питания.

- Процесс согласования документов, продлевающих договорные отношения школ с организаторами питания - ЕЦМЗ и ТД «Народный» до 1 сентября будет завершен. Эти договоры будут действовать до выбора нового организатора питания, - пояснила Тарасова.

Фото с сайта ЕЦМЗ

В новом учебном году нижегородских школьников ждет новое меню, в том числе гипоаллергенное. О чем рассказала и.о. директора ЕЦМЗ Марина Боголюбова.

- В меню появятся фрикадельки в мясном соусе, мясо тушеное в томатном соусе, горячие бутерброды с колбасой и сыром, оладьи с клубникой и ветчина к завтраку. Эти блюда были согласованы со школьниками и их родителями, - поделилась специалист.

Выслушав городское начальство, председатель городского Совета отцов Александр Заремба признался, что после встречи стало ясно: голодными дети не останутся! Правда, добавил, что с 1 сентября будет работать родительский контроль.

Напомним, единого организатора питания для 143 школ Нижнего Новгорода выберут открытым конкурсом. Среди требований к претендентам - минимум трехлетний опыт работы в сфере детского питания и обязательные инвестиции в школьный пищеблок.

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