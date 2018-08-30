Антон Аверин покинул пост замгубернатора, а на площади Свободы снесли ларьки
Обзор главных событий дня в городе и регионе – на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Антон Аверин покинул пост замгубернатораФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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29 августа Антон Аверин покинул должность заместителя губернатора Нижегородской области, вместо него на должность и.о. заместителя губернатора назначен Сергей Морозов. На поиски пропавшей в Богородске 9-летней Маши Люлиной требуются добровольцы с бензокосами и бензопилами. А на площади Свободы снесли киоски. Обзор главных событий дня в городе и регионе – на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
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Антон Аверин покинул пост замгубернатора, а на площади Свободы снесли ларьки
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