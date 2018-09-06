Владимир Панов нашел нарушения при строительстве пляжей на Щелоковском хуторе

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-06T17:57:14+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов приехал на Щелоковский хутор, чтобы проверить, как идут работы по благоустройству памятника природы. В ходе осмотра обнаружились и некоторые нарушения. Об этом глава города написал на своей страничке в социальной сети.

Владимир Панов нашел нарушения при строительстве пляжей на Щелоковском хутореФото: СОЦСЕТИ

- К сожалению, подрядчик, ведущий работы на Щелоковском хуторе, не имел достаточного опыта для организации работ в памятнике природы, - сожалеет Владимир Панов. - Поэтому есть и ошибки и нарушения. Сейчас надзор со стороны экологов - постоянный.

Напомним, первыми тревогу забили нижегородские экологи. Узнав об уничтожении не аварийных деревьев в Щелоковском хуторе, они выехали с сотрудниками регионального министерства экологии, чтобы те зафиксировали выявленные нарушения.

Владимир Панов нашел нарушения при строительстве пляжей на Щелоковском хутореФото: СОЦСЕТИ

- Мы такие пни видели! Например, столетнего дуба, - сокрушается руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов в беседе с «Комсомольской правдой - Нижний Новгород». - Исполнитель на тяжелой технике залез в природный комплекс и, разворачиваясь на ней, что-то давит, что-то ломает. Любое резкое действие может нарушить природное сообщество.

Согласился с экологами и Владимир Панов, когда все увидел своими глазами.

- Правильно было сделано в парке "Дубки" - перед началом работ была проведена совместная работа с экологами и были внесены изменения, чтобы не повредить корневую систему деревьев, - заявил глава города.

Щелоковский хутор стали обустраивать после голосования, проведенного среди жителей Нижнего Новгорода. Нижегородцы проголосовали за то, чтобы были благоустроены пляжи второго и третьего озер Щелоковского хутора в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Владимир Панов нашел нарушения при строительстве пляжей на Щелоковском хутореФото: СОЦСЕТИ

В будущем на пляжах появятся раздевалки урны, информационные стенды, детские игровые элементы, будут посажены деревья, кустарники и многолетники травянистых растений. За комплексное благоустройство территории проголосовали 10 555 жителей Советского района. Владимир Панов уточнил, что на береговой линии третьего озера на Щелоковском хуторе уже следующим летом заработает первый благоустроенный городской пляж с настилами, подходами к воде, лежаками, раздевалками, детскими площадками. А на первом озере будет оборудован специализированный детский пляж и игровая площадка.