Строительство комплекса переработки нефтяных остатков стартовало в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-30T18:53:37+03:00

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Памятный знак, посвященный началу строительства комплекса переработки нефтяных остатков на базе процесса замедленного коксования, был торжественно открыт в Кстове в среду, 29 августа 2018 года. На церемонии присутствовали исполняющий обязанности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, глава Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Алексей Коваленко.

Строительство комплекса переработки нефтяных остатков стартовало в Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Помимо установки замедленного коксования комплекс включает в себя установки гидроочистки дизельного топлива, газофракционирования, производства водорода и серы, а также инфраструктурные объекты. Мощность комплекса по сырью составляет 2,1 млн т в год. Строительство комплекса позволит существенно сократить производства мазута на Нижегородском НПЗ, увеличит глубину переработки нефти до 95,5% и обеспечит значительную синергию с уже действующими установками каталитического крекинга. Выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ вырастет до 76% с текущих 64%.

Строительство комплекса переработки нефтяных остатков стартовало в Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Для нас сегодня знаменательное событие, потому что мы начинаем новый этап в развитии нашего нижегородского завода. Коллектив завода доказал за эти годы, что он подготовлен к тому, чтобы реализовывать уникальные проекты. Все это выведет нижегородский завод в лидеры российской нефтепереработки и в целом завод по своим показателям станет одним из лучших, в том числе и на европейском рынке. Мы гордимся нашим коллективом, мы уверены, что наши подрядные организации справятся с этой задачей. Но самое главное – за все эти годы у нас сложились конструктивные отношения с руководством области, с руководством полпредства, нам оказывается содействие в решении очень многих вопросов, которое ускоряет нашу работу. Я уверен, что комплекс, строительство которого начато сегодня – это еще один уникальный вклад нашей Компании в развитие всей нефтепереработки в Российской Федерации, - подчеркнул Вагит Алекперов.

Строительство комплекса переработки нефтяных остатков стартовало в Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В ближайшее воскресенье у нас отмечается большой праздник – день работников нефтяной и газовой промышленности. Нефтегазовый комплекс – это действительно настоящая опора и каркас нашей экономики. И когда мы говорим о технологическом рывке, о промышленности нового поколения, мы в том числе, конечно, имеем в виду и нефтегазовый комплекс, который должен увеличивать глубину переработки сырья, улучшать свои технологические показатели, производственные показатели и характеристики. Данный проект, да и вся Компания «ЛУКОЙЛ» - это действительно авангард промышленности, доказывающий, что в любых условиях возможно развиваться. Это серьезный налогоплательщик, работодатель и инвестор, - отметил Глеб Никитин.

Строительство комплекса переработки нефтяных остатков стартовало в Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вагит Алекперов и Глеб Никитин также приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 60-летия завода. 18 работников ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» получили государственные, отраслевые и корпоративные награды.