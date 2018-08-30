Топ-100 самых влиятельных россиян по версии Forbes: есть нижегородцы

СЕГОДНЯ 15:38 2018-08-30T15:56:30+03:00

В рейтинг вошли сразу пять человек, связанных с Нижегородской областью

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Журнал Forbes составил новый рейтинг самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков.

В первой полусотне выходец из Нижегородской области только один, зато во второй половине топ-100 - сразу четыре.

Совладелец объединенной компании «Русал» Олег ДерипаскаФото: Анатолий ЖДАНОВ

На 28-м месте рейтинга оказался российский миллиардер Олег Дерипаска. Совладелец объединенной компании «Русал» является уроженцем Дзержинска, а также единственным бенефициарным владельцем компании «Базовый элемент».

Первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей КириенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 63-й позиции находится первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Бывший гендиректор госкорпорации «Росатом» - для Нижегородской области человек не посторонний. Он окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, прожил здесь с 1981 по 1997 год - был назначен председателем правления банка, нефтяной компании. А в 1998 году стал председателем правительства России, но в 2000 году снова вернулся в Нижний в должности полпреда Президента в ПФО - на целых пять лет.

Строчкой ниже - глава региона Глеб Никитин, сменивший прежнего губернатора Нижегородской области в сентябре 2017 года. Не секрет, что чиновник входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России. А еще он действующий государственный советник РФ 1-го класса. В 2009 году Никитина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Глава корпорации «Росатом» Алексей ЛихачевФото: GLOBAL LOOK PRESS

Далее идет гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, занявший 75-ю строчку рейтинга. Уроженец Арзамаса-75 (Саров), он сменил Кириенко в октябре 2016 года. В 1985 году Лихачев окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета имени Лобачевского, в 1998 году - экономический факультет. С 2010 по 2015 годы был заместителем министра экономического развития РФ, а с 13 февраля 2015 года - первым заместителем министра.

А замыкает пятерку нижегородцев, попавших в топ-100, Министр юстиции РФ Александр Коновалов. Бывший полномочный представитель Президента в ПФО занял 86-е место.

Добавим, что в первую пятерку рейтинга ожидаемо следующие чиновники и топ-менеджеры: Президент России Владимир Путин, председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.