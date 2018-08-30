Пять способов сэкономить на букете к 1 сентября в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-30T15:05:45+03:00

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Школьная форма отглажена, ранец собран, тетрадки сложены - до главного праздника всех школьников остается чуть больше суток. И единственное, чего не достает в домах большинства первоклассников – это красивого букета. И это еще одна головная боль для родителей, ведь накануне первого сентября цены на цветы поднимаются до заоблачных высот. Даже плохонький букетик может обойтись в тысячу рублей. Как порадовать учителя и при этом сэкономить, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выяснила вместе с нижегородским флористом Татьяной Васиной.

Монобукеты

Если бюджет ограничен, то стоит отдать предпочтение букетам из одного вида цветов. Они обойдутся на порядок дешевле тех, что собраны из разных цветов. В этом случае предпочтение стоит отдать объемным вариантам – хризантемам, астрам, гладиолусам. Одна веточка хризантем сделает букет куда более насыщенным, чем три розы. Кстати, пугаться гладиолусов не стоит – знакомые нам с советских времен цветы снова входят в моду. Правда, в уже несколько обновленном варианте – с оригинальной упаковкой и яркими лентами.

Большая упаковка

Главный тренд этого сезона – необычная большая упаковка. Обилие пленки, бумаги, яркие украшения. Причем это должна быть не слюда, а что-то действительно оригинальное. С такой упаковкой даже один цветок начинает выглядеть целой цветочной композицией. Особенно в моде ассиметричные варианты.

Собственные цветы

Многие нижегородцы имеют загородные участки и сады, где растут отличные астры, хризантемы и георгины. Все их тоже можно использовать в праздничном букете. Если своих цветов у вас нет, то можно купить просто в переходе у бабушки. А чтобы они не выглядели дешево и простовато, им стоит сделать красивую упаковку. Для этого достаточно зайти в любой цветочный магазин, где придется заплатить только за работу и материалы. Согласитесь, разница в цене ощутимая!

Мелкооптовые точки

В Нижнем Новгороде полно мелкооптовых точек, где можно по смешным ценам купить охапку цветов. К примеру, десять роз тут могут обойтись в 250 рублей. Правда, к качеству этих цветов нужно отнестись особенно внимательно – из-за больших объемов продаж тут уделяют меньше времени уходу за каждым отдельно взятым цветком. Кроме того, тут придется раскошелиться и на упаковку букета, и на материалы, и на каждую булавку. Так что итоговый ценник может оказаться куда больше заявленного изначально.

Букет на целый класс

В последние годы в Нижнем Новгороде появился еще один оригинальный тренд – один букет с целого класса. Правда, для этого нужна будет договоренность всех родителей. 1 сентября ученики приходят с одинаковыми цветами – у каждого по одному цветку. После праздничной линейки они торжественно вручают их учителю, у которого собирается огромный букет. Все-таки охапка из 31 розы выглядит намного шикарнее, чем куча дешевеньких букетов, большинство из которых учитель даже не возьмет домой. А в расчете на каждого ученика цена будет смехотворной.

КСТАТИ

А вот попытки купить цветы заранее, до скачка цен перед праздником, обречены на провал. Во-первых, все цветы к 1 сентября привозят как минимум за неделю по уже подросшим ценам. Причем вопреки расхожему мнению, стоимость накручивают не только сами торговцы цветами – уже из Голландии они поступают по завышенным ценам. Видимо, даже иностранцы выучили наш праздничный календарь. А во-вторых, в квартире купленные цветы долго не проживут. В большинстве магазинов они хранятся в холодильнике, где замедляются все процессы гниения и развитие грибка в воде. В домашних условиях это сделать невозможно.