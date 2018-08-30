На поиски 9-летней Маши Люлиной требуются добровольцы с бензокосами и бензопилами

СЕГОДНЯ 14:44 2018-08-30T14:43:24+03:00

Необходимо расчистить территорию за одной из улиц

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20 августа в Богородске пропала 9-летняя Маша Люлина. Она гуляла на детской площадке около бабушкиного дома и исчезла. Девочку ищут уже одиннадцатые сутки.

Сегодня, 30 августа, волонтерам необходимы добровольцы, у которых есть бензопилы и бензокосы. С их помощью нужно расчистить территорию за улицей Кольцова.

Место сбора: Богородск, пожарная часть #174 (улица Полевая, дом 10а)

Время сбора: 17:00

Напомним, также волонтеры продолжают разыскивать женщину, которая видела 9-летнюю Машу Люлину в день исчезновения. Ее заметили на камерах видеонаблюдения. Поисковики просят всех, кто знает о ней что-либо, позвонить по телефонам 102 или инфоргу на горячую линию 8-800-700-54-52.

Приметы пропавшей Маши Люлиной: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится.

У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.

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