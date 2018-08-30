2018-08-30T14:35:22+03:00
Общество

Распознает разметку и ориентируется в пространстве: ГАЗ представил два беспилотника

Машины на базе электробусов «ГАЗель Next» демонстрируются в Москве [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Горьковский автозавод впервые демонстрирует беспилотные автомобили. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"Горьковский автозавод впервые демонстрирует беспилотные автомобили. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"
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Горьковский автозавод порадовал поклонников своей продукции двумя моделями беспилотных автомобилей, сделанных на базе электробусов «ГАЗель NEXT». Машины экспонируются на Московском международном автосалоне.

Горьковский автозавод впервые демонстрирует беспилотные автомобили. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

Горьковский автозавод впервые демонстрирует беспилотные автомобили. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

Машины могут самостоятельно определять препятствия на маршруте, а центральный компьютер оценивает возможности пересечения траекторий автомобиля и препятствия. В зависимости от выбранного сценария, производится либо корректировка маршрута для безопасного маневра, либо его остановка, вплоть до экстренного торможения.

Горьковский автозавод впервые демонстрирует беспилотные автомобили. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

Горьковский автозавод впервые демонстрирует беспилотные автомобили. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

«Способности» у новых машин разные. На одной используется дополнительная система локализации при помощи лазерных датчиков - лидаров. В автомобиле реализована оригинальная технология распознавания границ проезжей части при отсутствии или невидимости дорожной разметки (совместная разработка ГАЗ и НГТУ им. Алексеева).

Горьковский автозавод впервые демонстрирует беспилотные автомобили. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

Горьковский автозавод впервые демонстрирует беспилотные автомобили. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"

На втором автомобиле установлена система управления на базе стереокамер - пассивных устройств сбора информации об окружающей среде. За счет низкого уровня излучения они позволяют системе ориентироваться в пространстве, не создавая помех другому беспилотному транспорту.

Но есть у них и нечто общее, например, система навигации на базе высокоточных GPS/ГЛОНАСС модулей с приемниками дифференциальных поправок. С их помощью можно определить местоположение беспилотника с точностью до сантиметра. А еще там есть система распознавания дорожной разметки и объектов дорожной инфраструктуры!

Вполне вероятно, что эти две модели, которые экспонируются в «Крокус Экспо» до 9 сентября, скоро будут рассекать по Москве. В июле завод, правительство Москвы, «Яндекс» и ФГУП НАМИ подписали соглашение о развитии и внедрении беспилотного транспорта в столице.

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