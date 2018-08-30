Распознает разметку и ориентируется в пространстве: ГАЗ представил два беспилотника
Горьковский автозавод порадовал поклонников своей продукции двумя моделями беспилотных автомобилей, сделанных на базе электробусов «ГАЗель NEXT». Машины экспонируются на Московском международном автосалоне.
Горьковский автозавод впервые демонстрирует беспилотные автомобили. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"
Машины могут самостоятельно определять препятствия на маршруте, а центральный компьютер оценивает возможности пересечения траекторий автомобиля и препятствия. В зависимости от выбранного сценария, производится либо корректировка маршрута для безопасного маневра, либо его остановка, вплоть до экстренного торможения.
Горьковский автозавод впервые демонстрирует беспилотные автомобили. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"
«Способности» у новых машин разные. На одной используется дополнительная система локализации при помощи лазерных датчиков - лидаров. В автомобиле реализована оригинальная технология распознавания границ проезжей части при отсутствии или невидимости дорожной разметки (совместная разработка ГАЗ и НГТУ им. Алексеева).
Горьковский автозавод впервые демонстрирует беспилотные автомобили. Фото: пресс-служба "Группы ГАЗ"
На втором автомобиле установлена система управления на базе стереокамер - пассивных устройств сбора информации об окружающей среде. За счет низкого уровня излучения они позволяют системе ориентироваться в пространстве, не создавая помех другому беспилотному транспорту.
Но есть у них и нечто общее, например, система навигации на базе высокоточных GPS/ГЛОНАСС модулей с приемниками дифференциальных поправок. С их помощью можно определить местоположение беспилотника с точностью до сантиметра. А еще там есть система распознавания дорожной разметки и объектов дорожной инфраструктуры!
Вполне вероятно, что эти две модели, которые экспонируются в «Крокус Экспо» до 9 сентября, скоро будут рассекать по Москве. В июле завод, правительство Москвы, «Яндекс» и ФГУП НАМИ подписали соглашение о развитии и внедрении беспилотного транспорта в столице.