Нижегородцы потребовали включить освещение на Ванеевском мосту
Проблема освещения городских улиц в Нижнем Новгороде стоит остро. С наступлением темноты в некоторых общественных местах становится жутко - ни одного фонаря. С такой проблемой, к примеру, столкнулись жители улицы Ванеева, вынужденные ходить по мостику, который долгое время не подсвечивался.
В девятом часу вечера 29 августа света так и не былоФото: СОЦСЕТИ
- На Ванеевском мосту уже вторую неделю вообще не включают освещение. Вечером ходить очень страшно, а скоро темнеть начнет еще раньше, - написала Надежда Жемкова в соцсетях.
А к посту девушка приложила пару фотографий, на которых - темнота.
В администрации Нижнего Новгорода «Комсомолке» сообщили, что там произошел обрыв электросетей.
- Работы по восстановлению наружного освещения на Ванеевском мосту, по информации МП «Инженерные сети», будут проведены 29 августа в течение дня, - ответили в управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района. – По окончанию работ освещение будет восстановлено.
Хоть глаз колиФото: СОЦСЕТИ
В девятом часу вечера 29 августа местная жительница Наталья Макарова выглянула в окно, а свет на мосту как не горел, так и не горит.
- Около десяти вечера все-таки включили, - успокоила Надежда Жемкова.
Да будет свет!