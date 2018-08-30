2018-08-30T13:36:46+03:00
Общество

Нижегородцы потребовали включить освещение на Ванеевском мосту

В течение двух недель жители вынуждены были передвигаться по нему "вслепую"
Анастасия НАЗАРОВА
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Хоть глаз колиХоть глаз колиФото: СОЦСЕТИ
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Проблема освещения городских улиц в Нижнем Новгороде стоит остро. С наступлением темноты в некоторых общественных местах становится жутко - ни одного фонаря. С такой проблемой, к примеру, столкнулись жители улицы Ванеева, вынужденные ходить по мостику, который долгое время не подсвечивался.

В девятом часу вечера 29 августа света так и не было Фото: СОЦСЕТИ

В девятом часу вечера 29 августа света так и не былоФото: СОЦСЕТИ

- На Ванеевском мосту уже вторую неделю вообще не включают освещение. Вечером ходить очень страшно, а скоро темнеть начнет еще раньше, - написала Надежда Жемкова в соцсетях.

А к посту девушка приложила пару фотографий, на которых - темнота.

В администрации Нижнего Новгорода «Комсомолке» сообщили, что там произошел обрыв электросетей.

- Работы по восстановлению наружного освещения на Ванеевском мосту, по информации МП «Инженерные сети», будут проведены 29 августа в течение дня, - ответили в управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района. – По окончанию работ освещение будет восстановлено.

Хоть глаз коли Фото: СОЦСЕТИ

Хоть глаз колиФото: СОЦСЕТИ

В девятом часу вечера 29 августа местная жительница Наталья Макарова выглянула в окно, а свет на мосту как не горел, так и не горит.

- Около десяти вечера все-таки включили, - успокоила Надежда Жемкова.

Да будет свет!

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