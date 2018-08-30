Площадь Свободы осталась без киосков

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-30T13:13:28+03:00

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Благоустройство сквера 1905 года стартовало в Нижнем Новгороде – и первыми жертвами оказались два киоска, которые с давних пор стояли у остановки на площади Свободы. Напомним, во время выборов 18 марта 2018 года были выбраны городские общественные пространства, нуждающиеся в реконструкции, и в Нижегородском районе выбор жителей пал именно на сквер 1905 года.

К сносу киосков нижегородцы отнеслись неоднозначно: с одной стороны, хорошо, что наконец-то начались работы по благоустройству, а с другой – вроде и удобно было покупать там букеты и выпечку.

Площадь Свободы осталась без киосковФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- У предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории сквера имени 1905 года, в августе 2018 года закончился срок действия договора на размещение нестационарных торговых объектов. Исходя из этого, а также в целях подготовки к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», киоски были демонтированы собственниками, - объяснили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе городской администрации.

Площадь Свободы осталась без киосковФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По проекту благоустройство сквера будет проходить в два этапа. В первую очередь планируется заменить покрытие дорожек, установить ограждения и малые архитектурные формы. Историческая планировка сквера будет восстановлена в соответствии с современными потребностями – три центральные аллеи пройдут через сквер насквозь, а вдоль них и на центральной площадке возле памятника будут установлены скамейки. Кроме того, на территории сквера разместятся информационные стелы, знакомящие прохожих с историей места, а возле стены острога появится плита с информацией об остроге. Движение пешеходов на время производства работ будет ограничено.

Кстати, и торговые киоски на площадь Свободы и улицу Белинского все-таки вернутся – но будут встроены в остановочные павильоны. Их установка запланирована на второй этап благоустройства, а проектная документация по ним пока находится в стадии разработки.