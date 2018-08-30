Нижегородцы требуют вернуть «летнее время»

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-30T12:54:21+03:00

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На сайте Российской общественной инициативы появилось обращение нижегородцев, которые хотят, чтобы Нижегородская область из «зимнего времени» вернулась в «летнее», чтобы темнело не в семь часов вечера, когда большинство нижегородцев только возвращается с работы домой, а хотя бы на час позже.

- Мы хотим, чтобы с апреля по сентябрь жители Нижегородской области могли в светлое время вести активный образ жизни, заниматься приусадебным хозяйством, работать на своих дачных участках, отдыхать после трудового дня вместе с семьей и с детьми на природе, загорать и купаться в реке, играть в подвижные игры со своими детьми, заниматься физкультурой и спортом, просто гулять при солнечном свете, - говорится в сообщении. – В организме людей при солнечном свете вырабатывался витамин D, и другие полезные для здоровья вещества. Мы хотим, чтобы летними ночами было темно, люди высыпались в темноте спокойным здоровым сном, набирались сил к новому трудовому дню.

Действительно трудно вести активную жизнь, когда в апреле солнце садится уже в 19.30, а в сентябре на улице темнеет примерно в 18.30. В это время нижегородцы только-только возвращаются с работы. Это время посвящают детям и любимым. Но в выходить на улицу в темноту совсем не хочется.

Именно поэтому нижегородцы хотят, чтобы постоянное «зимнее время» было изменено на постоянное «летнее время», чтобы солнышко вставало не во время сна, а тогда, когда большинство людей просыпается на работу. Сейчас же часть светового дня просто не используется. В июне солнце начинает светить в окно примерно в 4.00.

И это вопрос не только удобства граждан, но и вопрос здоровья. Во время сна вырабатывается гормон мелатонин, который регулирует продолжительность сна и физическую активность человека, а также влияет на работу всех систем организма человека, а том числе и на иммунитет. А когда из окна светит яркое солнце концентрация гормона в крови уменьшается. В результате происходят нарушения в работе организма, которые могут привести к различным заболеваниям. К тому же, как рассказал «Комсомолке» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии НижГМА, Николай Боровков, при нехватке мелатонина, если у человека есть злокачественная опухоль, она будет прогрессировать.

- Такое вмешательство ни к чему хорошему не приведет, - уверен Николай Боровков. – Увеличилось количество больных с артериальной гипертензией, которая не снижается, несмотря на лечение, увеличивается количество невротических расстройств.

Согласен с авторитетным врачом и депутат Законодательного собрания Николай Шкилев.

- Я категорически против сегодняшнего времени. В пять часов светло, а в девять вечера уже темно – неправильно расходуется светлое время суток, - категорично заявил Николай Шкилев. - А ведь правильное распределение дает и экономию электроэнергии и дает возможность жителям вечером заниматься своими делами.

Как оказалось, что все нижегородские депутаты Законодательного собрания согласны с этой точкой зрения. И в начале лета они единогласно приняли предложение о переводе часов на «зимнее время», после чего отправили его в Госдуму.

Однако есть и те, кто не стал дожидаться общероссийского перехода и самостоятельно поменял себе время с «зимнего» на «летнее». Так поступили уже 11 регионов, в том числе Волгоград, Саратов, Астрахань, Новосибирск.

По данным инициативных нижегородцев, на 11 сентября назначено рассмотрение данного вопроса в комитете по охране здоровья Госдумы РФ. По мнению Николая Шкилева, Госдума, скорее всего, примет решение о переводе часов, так как большинство регионов России выступило против «зимнего времени».