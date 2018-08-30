Вооруженные наркоманы пытались похитить колбасу из магазина в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:13 2018-08-30T12:23:59+03:00

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Двое нижегородцев попались при попытке ограбить супермаркет на Московском шоссе. Инцидент произошел днем во вторник, 28 августа 2018 года.

- Мужчины, находясь в состоянии сильного наркотического опьянения, решили украсть в магазине большое количество колбасной продукции, а когда их попытка сорвалась, один из них вступил в словесную перепалку с сотрудником магазина. В какой-то момент он окончательно вышел из себя, достал пистолет и начал угрожать сотруднику супермаркета расправой. К счастью, один из посетителей магазина заметил неладное и попытался остановить грабителя. В этот же момент на место происшествия прибыл экипаж охраны – в отношении нарушителя был применен газовый баллон, после чего на него удалось надеть наручники, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе охранной компании «Дельта».

Злоумышленник был передан в руки полиции, на него были поданы заявления за причиненные побои – со стороны сотрудника магазина и посетителя, помогавшего задержать мужчину.