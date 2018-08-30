Вместо букетов учителям нижегородские школьники перечислят деньги онкобольным детям

СЕГОДНЯ 12:13 2018-08-30T12:26:26+03:00

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Благотворительная акция «Дети вместо цветов» мало-помалу становится традиционной для Нижнего Новгорода. Первой на призыв перечислить деньги онкобольным детям вместо покупки цветов учителям в 2016 году откликнулась школа № 79 имени Зайцева в Сормовском районе. А потом от желающих последовать их примеру не стало отбоя.

- На самом деле первопроходцами в этом деле стали даже не мы, а одна из подмосковных школ, - рассказывает директор школы № 79 Маргарита Банникова. – Один из учителей тогда просто разместил на своей странице в социальной сети призыв направить деньги нуждающимся вместо того, чтобы тратить их на букеты, которые все равно быстро завянут. Вскоре ее инициативу поддержали школы по всей стране, в том числе и мы.

Надо сказать, что сами школы при этом никаких денег не собирают. Родителям просто предлагают перечислить деньги на счета московского фонда «Вера» и Нижегородского онкологического научного центра (НОНЦ). Кто-то делает это самостоятельно, кто-то – через родительский комитет. Но ясно одно – с каждым годом число благотворителей неуклонно растет.

- Если в 2016 году в этой акции участвовали только пять школ, и было собрано 32 тысячи рублей, то в 2017 году – уже 32 школы, - рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» заместитель исполнительного директора Нижегородского онкологического научного центра Ирина Жирнова. – Тогда к нашей акции присоединились около 70 классов, благодаря чему удалось собрать 389 тысяч рублей. Разумеется, эти деньги очень пригодились больным деткам.

Сколько школ присоединятся к нашумевшей акции в этом году, станет понятно только после 1 сентября, когда придут все отправленные платежи. В каждом из них будет указано из какого класса и какой школы он поступил. По итогам акции все участвовавшие классы получат благодарственные письма от НОНЦ.