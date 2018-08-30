Суд отказал вернуть помещения в центре города в пользу бывшей фирмы Андрея Климентьева

СЕГОДНЯ 11:40 2018-08-30T11:51:47+03:00

По мнению нынешних владельцев помещений, Климентьев намеренно создал задолженность перед самим собой

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7 августа 2018 года в Арбитражном суде Нижегородской области состоялось рассмотрение дела № А43-26391/2016 по иску конкурсного управляющего бывшей фирмы Андрея Климентьева ООО «Компания «Парма» Олега Рахвалова к трем нижегородским предпринимателям. Истец просил признать недействительными сделки купли-продажи нежилых помещений в центре города и истребовать помещения у нынешних собственников обратно в компанию-банкрота.

Напомним, что 19 июля нижегородский предприниматель подал заявление начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области, в котором обвиняет в многомиллионной афере несостоявшегося мэра Нижнего Новгорода, известного бизнесмена Андрея Климентьева.

По мнению заявителя, Климентьев, на которого несколько раз заводились уголовные дела по самым разным статьям, получив более 200 миллионов рублей за помещения от предпринимателей, создал искусственную задолженность компании-банкрота перед самим собой и теперь пытается руками конкурсного управляющего отобрать помещения у добросовестных собственников.

Однако Арбитражный суд Нижегородской области разобрался в многоэпизодной и изощренной «афере» по движению денежных средств Андрея Климентьева, преследующей целью лишить нижегородских предпринимателей добросовестно приобретенной за огромные деньги собственности.

Суд не разделил позицию управляющего Олега Рахвалова, рьяно отстаивающего интересы конкурсных кредиторов, основным из которых является Климентьев и аффилированное с ним ООО «Европа центр», тот самый Климентьев, который в 2012 году лично предлагал нынешним собственникам купить эти помещения и гарантировал чистоту всех сделок.

Суд «не усмотрел оснований ничтожности договора купли-продажи от 25.05.2012 г., заключенного между ООО «Компания «Парма» и ООО «Тирен». Также нынешние собственники представили суду доказательства оплаты за помещения их полной рыночной стоимости. При указанных обстоятельствах суд признал их добросовестными приобретателями и отказал конкурсному управляющему в удовлетворении требований в полном объеме.

Иван ПЕРЕЛЕТОВ