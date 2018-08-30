Павел Солодкий: «Для решения проблем НПАТа нужна помощь области»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-30T11:39:03+03:00

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Гостем очередного выпуска программы «Герои Волги» стал уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий. Бизнес-омбудсмен рассказал ведущему Руслану Станчеву о долгах «Нижегородпассажиравтотранса» и о ситуации с предпринимателями в регионе.

- Как поживают предприниматели в Нижегородской области, они у нас есть?

- Стоит сказать, что по численности мы опережаем другие регионы, не только ПФО, но и России. С другой стороны, бизнесу не просто, особенно малому и среднему, потому что длительное время сказывалась недоступность кредитных ресурсов, повышение кадастровой стоимости и коэффициента налога на имущества в 10 раз. За 2016-2017 годы малый бизнес еще получит расходы – это кассовые аппараты, налоги растут, да и не только налоги. К слову, еще 25 других видов сборов появилось в прошлом году.

- И, тем не менее, бизнес сопротивляется?

- Люди из бизнеса – это люди с духом. Слабые там не удержатся.

- Примерно год вы оценивали ситуацию в Нижнем Новгороде, как плачевную. Это касается комфорта и инфраструктуры. Сейчас в регионе и городе – новая управленческая команда и совершенно новые подходы. Моя личная позиция – многое изменилось, это и чемпионат мира, и проект «Эффективная губерния», но есть еще над чем работать. Какова ваша позиция?

- Позиция совпадает с тем, что многое сделано, но прошло не так много времени, чтобы мы увидели серьезные изменения. В сравнении с другими городами, такими, как Казань и Екатеринбург, мы ранее от них отставали. Нам нужно не просто догонять, а с опережением развиваться. Для этого и Глебом Никитиным в стратегии развития прописаны задачи, и Владимиром Пановым озвучены непростые цели и задачи, но, кроме уборки снега и дорог, должна быть комфортная городская среда для обитания, плюс детсады, школы, больницы, поликлиники... Важно, чтобы люди здесь оставались, не уезжали в другие города, чтобы бизнес вкладывал деньги не в соседние регионы.

- Региональная власть к инвесторам развернута впервые, им везде зеленый свет. К примеру, ЛУКОЙЛ и другие корпорации принесут деньги не сегодня, но в будущем это налоги и новые рабочие места. Надо подождать и посмотреть, что получится. Но не только крупные корпорации приходят в качестве инвесторов.

- На встрече с президентом России Владимиром Путиным Глеб Никитин говорил о росте зарплаты и промышленности, и мы это реально видим, но хочется, чтобы рост малого и среднего бизнеса дал толчок, и мы увидели те цифры, которые были озвучены президентом в майских указах. Это доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны, и региона, в частности, должна расти численностью. Для этого нужно делать очень серьезные шаги. Стоит сказать, они намечены сейчас. Мы с вами увидим много того, что запланировано в сентябре-октябре. Сейчас начал работать совет, который возглавляет министр имущественных и земельных отношений области Сергей Баринов. Разрешаются те узкие места и вопросы, где были проблемы.

- Одна из проблем, с которой обычно сталкиваются предприниматели в России, когда начинают работать с госзаказом или муниципалитетом – это взаимные претензии. Одни хотели, но не смогли, другие смогли, но не хотели. Долги и суды в конечном итоге. Предприниматели страдают, потому что получить деньги в банке невозможно. Муниципалитет пытается защитить свои деньги, и здесь тоже возникают свои нюансы. Одна из показательных историй ситуация вокруг «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). Вы пытаетесь решить эту проблему, каков статус этой истории?

- Эта проблема с большой историей, начиналась, когда НПАТ передавался из области в Нижний Новгород, работая в убыток, он накапливал долги, которые сегодня под 1 миллиард рублей. Конечно, состояние предприятия стало предбанкротным. Глеб Никитин и Владимир Панов приняли решение о том, чтобы не банкротить, а развивать. Это с одной стороны смелое решение, с другой – длительный путь решения этих проблем.

Большинство маршрутов частные, это не вина предпринимателей. Власть создает условия, бизнес в этих условиях работает. Бизнес развивался. В прошлом году, лето прошло под эгидой покупки новых автобусов. Просили комфортные автобусы – купили.

Сегодня власть обозначила другой тренд – нужно больше муниципальных маршрутов. Были большие социальные автобусы-гармошки. К примеру, Москва перешла 100% на такой вид транспорта. Для этого нужен переходный период. Нужно решить с теми, кто купил эти автобусы. Бизнес, пользуясь слабостью власти, выходит без разрешений.

- Их стало меньше, работа ведется, но за один день не решить…

- Также и с долгами, которые существуют. Ряд споров находится в суде, но это болезненный вопрос. Нужно повышать зарплату, покупать автобусы. С одной стороны мы хотим, чтобы автотранспорт был лучше и новее, а с другой стороны – долги. В некоторых случаях нужна помощь области, чтобы из плачевного состояния вывести это предприятие.

- История с долгами за бензин в НПАТ тянется с прошлого года. Власть ведет себя корректно, не называя, кто виноват. У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. В прежней городской администрации был глава администрации Сергей Белов, есть и городская Дума. Большинство депутатов – бизнесмены. Эти люди создали эту историю. А новая управленческая команда расхлебывает это. Кто виноват, кого накажут и когда те, кто заработал деньги, их получит и получит ли именно ту сумму, которую он заработал?

- Во-первых, топливо, действительно, поставлялось по тем договорам, которые были заключены в конце 2016 года. Контракт полностью выполнен до 1 июля 2017 года. По нему полностью произведены расчеты, претензий нет. Потом был проведен второй конкурс, с 1 июля по 31 декабря 2017 года. По нему производилась поставка. Росла задолженность, до 50 миллионов рублей. Это не только дизельное топливо, 50% - это газ. В итоге, общая задолженность перед поставщиком топлива составила более 100 миллионов рублей.

Прежние руководители просили предпринимателей, не срывать поставки, обещали оплатить. Когда ко мне 25 декабря 2017 года поступила жалоба, один из руководителей Нижнего Новгорода сказал, что заплатит 70 млн рублей по долгам поставщику. Но на следующий день сообщил, что средства из бюджета ушли на налоги. Потом произошла смена власти, и возникли определенные сомнения, а законно это или нет.

Я обратился к прокурору Нижнего Новгорода, они серьезно с этим разбирались, вынести представление руководителю НПАТ об оплате. Мы вынесли этот вопрос на общественный совет при прокуратуре Нижегородской области, чтобы все стороны объяснили ситуацию.

Представитель администрации Нижнего Новгорода тогда сообщил, что налоговая арестовала счет муниципального предприятия, как только он будет разблокирован, они начнут выполнять свои обязательства. Но этого не произошло. Дальше предприниматели вышли с инициативой, сесть за стол переговоров и «дать рассрочку» в погашении долга. Но и этого не произошло. Потом пошли обращения к губернатору. В итоге было предложено решать этот вопрос только в суде. Решение суда было предъявлено к исполнению.

Моя позиция и предпринимателей такова, что НПАТ обязан погасить долги перед банками. Было предложено пригласить тех, кто кредитовал, чтобы обсудить проблему с банками. Была взята пауза, и уже администрация Нижнего Новгорода пошла в суд. Это ее право.

- Есть разница в цене на топливо. Администрация Нижнего Новгорода пытается сохранить деньги муниципалитета…

- Совершенно правильно. Есть разница в цене, но прошло 20 месяцев. Спустя это время можно опомниться и пойти оспаривать. Сейчас уже иск будет рассматривать суд, но все равно будет принято решение оплатить хотя бы то, что вы признаете. Если вы признаете стоимость газомоторного топлива по 32 рубля, платите по ней. Есть механизм решения споров.

- До руководства Нижнего Новгорода довели эту ситуацию? Вы находитесь с ними в диалоге?

- Конечно. Я довел ее до Глеба Никитина, Владимира Панова и прокурора Нижегородской области Вадима Антипова. Аппарат уполномоченных предпринимателей в РФ тесно работают с прокуратурой по этому вопросу. Мы проводим совместные мероприятия. В 2014 году Генпрокурором России Юрием Чайкой была поставлена задача. Тогда долги муниципалитетов были под контролем прокуратуры. Месяц тому назад была коллегия прокуратуры, где также напомнили об этом контроле. Когда у Нижнего Новгорода был долг 1 миллиард 650 миллионов рублей, и прокуратура взяла его на контроль. Благодаря вмешательству прокуратуры долг снизился. И сейчас областная прокуратура также взяла этот проблемный вопрос на контроль.

- Ситуация в ближайшее время разрешится? Вы с таким огнем в глазах защищаете предпринимателей, которых все меньше и меньше. А как же быть с молодым поколением, которые не хотят работать предпринимателями. Все хотят работать на госслужбе или в большой государственной организации. Как здесь быть?

- Действительно, большой процент выпускников хотят работать в госструктурах. Еще часть населения хочет работать нелегально. Сейчас задача – сделать входной барьер для предпринимательства как можно ниже, а стимула больше. Штрафы рознятся до 100 раз, многих пугает начало бизнеса. Но увеличивая пенсионный возраст, все больше людей будут смотреть в сторону бизнеса. Важно создать такие условия, чтобы легко можно было бы начать свое дело, и если уволили, обеспечить себя и свою семью.