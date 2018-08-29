Денис Москвин: «В этом году будут застрахованы 39 тысяч первоклассников»

29 Авг. 10:00 2018-08-29T18:33:33+03:00

главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк и Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Денис Москвин Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Депутат Госдумы от Нижегородской области о социальных проектах партии «Единая Россия» и смене полпреда в ПФО

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Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Денис Москвин рассказал главному редактору «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрею Вовку о социальных проектах партии «Единая Россия» и поделился своим мнением по поводу ухода Михаила Бабича с поста полномочного представителя Президента в ПФО.

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