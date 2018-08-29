Денис Москвин: «В этом году будут застрахованы 39 тысяч первоклассников»
Депутат Госдумы от Нижегородской области о социальных проектах партии «Единая Россия» и смене полпреда в ПФО
главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк и Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Денис МосквинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:
Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Денис Москвин рассказал главному редактору «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрею Вовку о социальных проектах партии «Единая Россия» и поделился своим мнением по поводу ухода Михаила Бабича с поста полномочного представителя Президента в ПФО.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Денис Москвин: «В этом году будут застрахованы 39 тысяч первоклассников»
00:00
00:00