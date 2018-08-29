Эколог и политик Николай Рыбаков: «В ситуации с незаконной свалкой в садовом товариществе «Родник» применена очень наглая схема»

29 Авг. 10:00 2018-08-30T09:33:21+03:00

Более 10 лет в самом центре Нижнего на месте садов высится гора отходов с девятиэтажный дом

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Есть в Нижнем Новгороде одно место - прямо в его центре, в 2,5 км от Кремля, - которое в прямом смысле слова загадили. Речь идет о садовом товариществе «Родник» на улице Чачиной в Советском районе. Некие предприимчивые умельцы-бизнесмены еще 10 лет назад стали массово свозить строительный и коммунальный мусор прямо на садовые участки. История уже получала громкий общественный резонанс, но власти и правоохранительные органы так и не смогли найти управу на этих «мусорных бизнесменов».

29 августа известный федеральный эколог и политик Николай Рыбаков провел с активистами-экологами инспекцию этой незаконной свалки на территории СНТ «Родник» и поделился своими впечатлениями в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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