Эколог и политик Николай Рыбаков: «В ситуации с незаконной свалкой в садовом товариществе «Родник» применена очень наглая схема»
Есть в Нижнем Новгороде одно место - прямо в его центре, в 2,5 км от Кремля, - которое в прямом смысле слова загадили. Речь идет о садовом товариществе «Родник» на улице Чачиной в Советском районе. Некие предприимчивые умельцы-бизнесмены еще 10 лет назад стали массово свозить строительный и коммунальный мусор прямо на садовые участки. История уже получала громкий общественный резонанс, но власти и правоохранительные органы так и не смогли найти управу на этих «мусорных бизнесменов».
29 августа известный федеральный эколог и политик Николай Рыбаков провел с активистами-экологами инспекцию этой незаконной свалки на территории СНТ «Родник» и поделился своими впечатлениями в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Эколог и политик Николай Рыбаков: «В ситуации с незаконной свалкой в садовом товариществе «Родник» применена очень наглая схема»