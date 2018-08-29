Настоящий яхтсмен: 77-летний нижегородец в одиночку построил яхту за полтора миллиона

СЕГОДНЯ 19:33 2018-08-29T19:52:03+03:00

Приблизиться к мечте Владимир смог только на пенсии, когда на хобби появилось время и накопленные средства Фото: Из личного архива героя публикации

Владимир Мамонтов осуществил мечту юности и построил судно за три года будучи на пенсии

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Яхту 77-летний Владимир Мамонтов из Лыскова строил один — на это ушло три сезона, так как строилось судно только в теплое время года. Каждый установленный болтик и лист водостойкой фанеры приближал мужчину к своей мечте — отправиться бороздить водную гладь на собственной яхте. Думал ли юный Володя, увлекающийся яхтингом, что через много лет окажется всего в одном шаге от цели?

- Конечно, купить ее может, было бы быстрее и даже дешевле. Но где сразу взять два миллиона? Кредит брать я не хотел, а мастерить что-то руками люблю — за это спасибо деду столяру и плотнику, он обучил меня, — объяснил Владимир Мамонтов нежелание покупать готовое судно.

Владимир Мамонтов не считал, но навскидку предположил, что яхта встала в полтора миллионаФото: Из личного архива героя публикации

Вооружившись проектом из интернета — яхта строилась по эскизу российского конструктора Игоря Сидельникова, Владимир принялся за работу. В ход пошла водостойкая фанера — из нее делался корпус яхты, эпоксидная смола и стеклоткань. Средства для материалов копились понемногу и постепенно.

Увлеченному яхтсмену помогали внуки и дети, но, в основном, все строилось в одиночку.

Мастерил судно Владимир под навесом у собственной мастерской. Внук Владимира — 14-летний Данил Фомин глядя на деда тоже загорелся яхтингом, а мужчине такая увлеченность как бальзам на душу.

- Дед не сидит дома, он не может ничего не делать. Таких трудолюбивых людей, тем более пенсионеров — еще поискать, — рассказал внук лысковского яхстмена.

Параллельно мужчина выучился в школе яхтинга — чтобы знать, как управлять судномФото: Из личного архива героя публикации

Чтобы чувствовать себя уверенным на воде, Владимир решил научиться водить яхту и поступил в школу вождения. Когда инструкторы разбирали заявки на поступление, то крайне удивились, увидев в списках потенциальных водителей 77-летнего пенсионера.

- Это был очень большой сюрприз для меня, чтобы кто-то в таком возрасте решился обучиться яхтингу. Обучение прошло легко, ушло на это около трех месяцев, потому что Владимир учился дистанционно. Теорию ученик получал через интернет, а на практику приехал вместе с сыном. Экзамен сдал на отлично — для успешного прохождения нужно было отработать отход задним ходом, навигационные установки, ситуацию «человек за бортом» и тонкости поведения на воде, — рассказал Алексей Ильин, сотрудник яхт-школы.

Сейчас Владимир Мамонтов находится на финишной прямой — яхта почти готова. В помещении — зоне отдыха, спокойно разместятся четыре человека. Так же там имеется и стол с электрической плиткой, на которой уже стоит чайник:

— Осталось провести тонкие настройки, здесь без участия опытных яхтсменов не обойтись. Планирую зарегистрировать свое маломерное судно, а храню яхту на охраняемом причале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/666417" frameborder="0"></iframe> 77-летний нижегородец осуществил мечту и сам построил яхту.

Мужчина с завистью заходит на сайт авиастроителей и рассматривает проекты самолетов.

- И ведь строят же ребята! Я общался с некоторыми из них и они даже летали. Это гораздо сложнее, чем какую-то яхту, — скромничает Владимир.

В зоне отдыха на яхте могут спокойно отдохнуть четыре человекаФото: Из личного архива героя публикации

- Через несколько лет нам ждать новости о том, что вы построили самолет? — закинула удочку «Комсомолка».

- Нет, — смеется мужчина. Мне будет некогда — я ведь будущий участник нижегородских регат. В этом году в серьезное плавание пока не выйду, но в следующем мне уже ничего не сможет помешать, тем более я хочу доплыть до Самары — у меня там родственники.