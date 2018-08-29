2018-08-29T18:00:16+03:00
Спорт

Сельта – Атлетико Мадрид 1 сентября 2018: Прогноз на матч 3 тура испанской Премьер-лиги

Прогноз на матч третьего тура испанской Примеры Сельта – Атлетико Мадрид. Встреча состоится 1 сентября 2018 года на стадионе Балаидос в городе Виго
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сельта – Атлетико Мадрид 1 сентября 2018: Прогноз на матч 3 тура испанской Премьер-лиги. Фото: atleticodemadrid.comСельта – Атлетико Мадрид 1 сентября 2018: Прогноз на матч 3 тура испанской Премьер-лиги. Фото: atleticodemadrid.com
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1 сентября 2018 года на стадионе Балаидос в испанском Виго состоится матч 3-го тура Примеры между «Сельтой» и «Атлетико». Предыдущий тур выдался успешным для обеих команд – «Сельта» обыграла «Леванте» со счетом 1:2, а «Атлетико Мадрид» победил «Райо Вальекано» 1:0. Тем не менее обе команды располагаются в турнирной таблице не слишком высоко: «Сельта» на восьмом месте, а «Атлетико» на девятом.

В прошлом сезоне «Сельта» и «Атлетико» дважды сыграли между собой, и в обоих матчах победителем стал «Атлетико»: первая игра закончилась со счетом 0:1, а вторая 3:0 в пользу «матрасников». Таким образом, в прошлом сезоне «небесным» не удалось забить ни одного гола «атлетам». Однако в нынешнем первенстве «Сельта» настроена серьезно, поэтому матч для «Атлетико» вряд ли окажется легким.

Тем не менее, большинство экспертов ставят на то, что игра завершится счетом 0:1 в пользу «Атлетико». Чуть меньше мнений – за победу «Атлетико» над «Сельтой» со счетом 1:2. В то, что победителем станет «Сельта», верят немногие.

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