Фестиваль непризнанных талантов: в Малой Ельне прошла «ArtЕльня»

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-29T16:21:59+03:00

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На фоне масштабных культурных мероприятий в Нижнем Новгороде этим летом фестиваль «ArtЕльня» в кстовской деревушке кажется еще более уютным и атмосферным.

Второй фестиваль «ArtЕльня» в Кстовском районеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уже второй год в последние августовские дни главная улица Малой Ельни становится центром притяжения не только жителей соседних улиц и населенных пунктов, но и жителей областного центра. В этом «Комсомольская правда» убедилась лично, когда приехала знакомиться с народными умельцами в назначенное место 28 августа.

- Сейчас песни будем петь, - бодро сообщил корреспонденту «Комсомолки» Юрий Геннадьевич, коренной житель Малой Ельни.

Второй фестиваль «ArtЕльня» в Кстовском районеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Оказывается, концертную программу там ждали больше всего! Послушать народные песни и посмотреть на зажигательные танцы высыпали почти все пожилые обитатели этой славной деревни.

А «на разогреве» у артистов была ярмарка, на которой чего только не продавалось: домашние сыры и выпечка, керамика, изделия из муранского стекла, мягкие игрушки, картины, мед, варенье и другие handmade-товары.

Второй фестиваль «ArtЕльня» в Кстовском районеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я вот французскую колбаску с грибами купила. Хотела еще сырка прикупить, да денег не хватило, - рассказала Нина Козлова, старожил Малой Ельни. - А так напробовалась всякого: и хлеба сормовского, и паштета. Так что спасибо организаторам!

Второй фестиваль «ArtЕльня» в Кстовском районеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В благодарностях рассыпался буквально каждый второй, особенно местные жители. Для них «маленький фестиваль в Малой Ельне» вовсе не местечковое событие, а самый что ни на есть грандиозный праздник.

- Мы очень довольны, что у нас есть что-то свое, оригинальное. Что есть, куда сходить, хотя бы на один вечер, - призналась новая знакомая «Космомолки».

Второй фестиваль «ArtЕльня» в Кстовском районеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Немудрено, что такому веселью по-доброму завидуют жители Большой Ельни, которых, кстати, тоже можно было встретить среди гостей фестиваля.

- У нас такого в Большой Ельне нет! Было бы здорово, если ярмарка проходила и у нас, - отметила 16-летняя Олеся. - Это очень нужное мероприятие.

Второй фестиваль «ArtЕльня» в Кстовском районеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нужное, а главное - благотворительное! Собранные от продажи изделий и продуктов средства, пойдут на лечение детей, больных онкологическими заболеваниями.

- Это стало доброй традицией. Спасибо большое, - поблагодарила исполнительный директор фонда НОНЦ Елена Крупнова.

Второй фестиваль «ArtЕльня» в Кстовском районеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Поэтому и не только глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев сказал, что «ArtЕльня» - это не маленький праздник в Малой Ельне, а большой прекрасный праздник в большом районе в Малой Ельне. Современный, но при этом домашний.

- Здесь излучается доброта, - с уверенностью заявил чиновник.

И льется песня… «Деревня, деревня, четыре двора. Четыре двора из ворота - ворота», - затянули артисты, и народ пустился в пляс.