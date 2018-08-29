СЕГОДНЯ 14:58 2018-08-29T15:06:16+03:00

Выборы 9 сентября 2018 года: Кого и где выбираем в Нижегородской области. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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9 сентября 2018 года в России пройдет единый день голосования. Для нижегородцев он будет особенно важным, ведь в этот день их ждут одновременно и выборы губернатора, и дополнительные выборы в Госдуму, гордуму и Законодательное собрание Нижегородской области. Чтобы не запутаться в таком многообразии кандидатов, «Комсомолка» подготовила для нижегородцев карту выборов.

Выборы губернатора

Безусловно, главным событием для жителей Нижегородской области станут выборы главы региона. На этот пост претендуют сразу пять кандидатов, представляющих различные политические партии. Некоторые из этих людей уже хорошо знакомы нижегородцам, другие стали настоящими темными лошадками.

Александр Владимирович Быков («Партия пенсионеров за социальную справедливость»)

Родился 11 декабря 1956 года в Лыскове Горьковской области, где проживает до сих пор. В 1978 году окончил Горьковское высшее военное училище тыла. Сейчас кандидат в губернаторы уже не работает и находится на пенсии.

Владислав Иванович Егоров (НРО КПРФ)

Роился 8 сентября 1969 года в Павлове Горьковской области. В 1992 году окончил исторический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Сейчас является заместителем председателя Законодательного собрания Нижегородской области.

Галина Юрьевна Клочкова (НРО «Справедливая Россия»)

Родилась 10 июля 1964 года в Горьком. В 1986 году окончила филологический факультет Горьковского государственного университета имени Лобачевского. В настоящее время является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области, а также директором частной школы имени Ломоносова.

Александр Борисович Курдюмов (НРО ЛДПР)

Родился 26 ноября 1967 года в Горьком. В 2000 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Сейчас является заместителем председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Глеб Сергеевич Никитин (НРО «Единая Россия»)

Родился 24 августа 1977 года в Ленинграде. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит», в 2004 году - Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2008 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Сейчас является временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области.

9 сентября нижегородцам предстоит выбирать и губернатора, и депутатов Госдумы, Гордумы и Заксобрания.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дополнительные выборы в Госдуму РФ

На этот раз дополнительные выборы в государственную Думу России проходят в 129-м одномандатном избирательном округе. В него входят Кстовский, Большемурашкинский, Княгининский, Лысковский, Спасский, Бутурлинский, Сергачский, Пильнинский, Воротынский, Гагинский, Краснооктябрьский, Сеченовский, Большеболдинский, а также Советский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода. Общее число избирателей на этом округе составляет 483 809 человек. На место депутата от 129-го округа претендуют пять кандидатов:

Дмитрий Валерьевич Сватковский, и.о. заместителя губернатора Нижегородской области («Единая Россия»);

Николай Федорович Рябов, пенсионер, в прошлом депутат Госдумы (КПРФ);

Алексей Михайлович Круглов, заместитель директора ООО «АЗС-Октан» (ЛДПР);

Олег Евгеньевич Родин, временно неработающий («Яблоко»);

Татьяна Борисовна Гриневич, старший помощник депутата Законодательного собрания Нижегородской области («Справедливая Россия»).

Дополнительные выборы в региональное Заксобрание

Дополнительные выборы в Законодательное собрание Нижегородской области 9 сентября будут проходить в одномандатном избирательном округе № 6, на который приходится часть Канавинского района Нижнего Новгорода. На место депутата от этого округа претендуют четыре кандидата:

Владимир Борисович Глазов, военный пенсионер (НРО ЛДПР);

Артем Николаевич Баранов, уполномоченный от первичной профсоюзной организации Нижегородской области в ОАО «ГАЗ» по бизнес-единице «производство автомобильных агрегатов» (НРО «Единая Россия»);

Владимир Антонович Москаленко, помощник депутата регионального Законодательного собрания (НРО «Справедливая Россия»);

Василий Петрович Овсянников, артист-вокалист ГБУК «Москонцерт» (НРО КПРФ).

Дополнительные выборы в Думу Нижнего Новгорода

Выборы пройдут в округе № 17 (Московский район). На место в Думе Нижнего Новгорода 9 сентября будут претендовать пять кандидатов.

Михаил Юрьевич Завьялов, директор ООО «Нижегородский ТЭН» (НРО КПРФ);

Дмитрий Константинович Николаев, помощник депутата Госдумы (НРО ЛДПР);

Сергей Александрович Горин, главный советник губернатора в аппарате правительства Нижегородской области, бывший министр культуры региона (НРО «Единая Россия»);

Алексей Олегович Репников, студент НГТУ им. Алексеева (НРО партии «Яблоко»);

Антон Геннадьевич Москаленко, директор ООО «Ивушка» (РО «Справедливая Россия» в Нижегородской области