«Мишка с секретом»: Нижегородцев возмутила надпись «Сталин» в вольере у белой медведицы

СЕГОДНЯ 12:39 2018-08-29T12:40:29+03:00

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Главным событием этого лета для всех нижегородских любителей живности стал приезд белой медведицы в зоопарк «Лимпопо». Специально к этому знаменательному событию для 24-летней Симоны там отгрохали настоящие хоромы – двухэтажный пентхаус с собственным бассейном и прогулочной зоной. Целый месяц нижегородцы с упоением и легкой завистью наблюдали, как полярная красавица плещется в воде и загорает среди льдов. Как вдруг произошло непредвиденное.

- При посещении зоопарка 19 августа был шокирован оформлением нового вольера для белого медведя, - на днях написал обращение в зоопарк один особенно внимательный посетитель. – Для чего потребовалось «украшать» его изображением с названием «Сталин»? Для миллионов россиян это имя вурдалака, уничтожившего их родных и изуродовавшего их собственную жизнь.

Приглядевшись, нижегородцы ахнули – и правда, на одной из стенок вольера красовалось изображение ледокола с неоднозначным названием. Сразу после этого в социальных сетях разгорелись настоящие политические баталии. Одни уверяли, что маленьким посетителям зоопарка необходимо знать свою историю, другие - что для вольера можно было подобрать и более нейтральное название. Однако в самом зоопарке тут же заверили, что никакого отношения к самой личности Иосифа Виссарионовича эта надпись не имеет.

- На самом деле на стене вольера изображена одна из первых моделей ледокола, которая действительно носила название «Сталин». Это исторический факт, - пояснила пресс-секретарь нижегородского зоопарка «Лимпопо» Анна Белякова. – Это один из первых кораблей, которые осваивали Арктику. Это дань истории и не более того.