2018-08-29T12:40:29+03:00
Общество

«Мишка с секретом»: Нижегородцев возмутила надпись «Сталин» в вольере у белой медведицы

Политические баталии разгорелись вокруг оформления «медвежьей берлоги»
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Нижегородцев возмутила надпись «Сталин» в вольере у белой медведицы.Нижегородцев возмутила надпись «Сталин» в вольере у белой медведицы.Фото: Светлана СТРОКАН
Изменить размер текста:

Главным событием этого лета для всех нижегородских любителей живности стал приезд белой медведицы в зоопарк «Лимпопо». Специально к этому знаменательному событию для 24-летней Симоны там отгрохали настоящие хоромы – двухэтажный пентхаус с собственным бассейном и прогулочной зоной. Целый месяц нижегородцы с упоением и легкой завистью наблюдали, как полярная красавица плещется в воде и загорает среди льдов. Как вдруг произошло непредвиденное.

- При посещении зоопарка 19 августа был шокирован оформлением нового вольера для белого медведя, - на днях написал обращение в зоопарк один особенно внимательный посетитель. – Для чего потребовалось «украшать» его изображением с названием «Сталин»? Для миллионов россиян это имя вурдалака, уничтожившего их родных и изуродовавшего их собственную жизнь.

Приглядевшись, нижегородцы ахнули – и правда, на одной из стенок вольера красовалось изображение ледокола с неоднозначным названием. Сразу после этого в социальных сетях разгорелись настоящие политические баталии. Одни уверяли, что маленьким посетителям зоопарка необходимо знать свою историю, другие - что для вольера можно было подобрать и более нейтральное название. Однако в самом зоопарке тут же заверили, что никакого отношения к самой личности Иосифа Виссарионовича эта надпись не имеет.

- На самом деле на стене вольера изображена одна из первых моделей ледокола, которая действительно носила название «Сталин». Это исторический факт, - пояснила пресс-секретарь нижегородского зоопарка «Лимпопо» Анна Белякова. – Это один из первых кораблей, которые осваивали Арктику. Это дань истории и не более того.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это просто эмоции тренера после игры»: начальник "Енисея" Игорь Егоров прокомментировал недовольство Тихонова судейством нижегородского арбитра Михаила Вилкова
Тренер самарцев раскритиковал судейскую бригаду за незаслуженный «горчичник», нереализованное удаление и пенальти
Президент Российского книжного Союза Сергей Степашин - корреспонденту «Комсомолки» Александру Гамову: На автограф-сессию благославляю!
Наш журналист встретится со своими читателями на 31-й Московской международной книжной ярмарке-выставке, которая открывается на ВДНХ 5 сентября [аудио]
Новости 24
Выставку архивных документов представят в Нижнем Новгороде к 160-летию со дня рождения Максима Дмитриева
Товарооборот Нижегородской области с Беларусью вырос на 3%
Жителей многоэтажки эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за пожара в подъезде
Пять человек госпитализированы после ДТП в Нижегородской области
Серьезные ожоги получил курильщик в результате пожара в Нижегородской области
Опытный водитель насмерть сбил пешехода в Нижегородской области
Нижегородцам покажут «Полосатый рейс» в кинотеатре под открытым небом
Глеб Никитин предложил нижегородцам определить, как использовать «Гребневские пески»
Эксперты узнали, насколько нижегородцы довольны качеством оказания медицинской помощи
На ММАС пройдут публичные слушания по вопросу «Стоп-автохлам: как очистить рынок от фальсификата»
Площадь Минина в Нижнем Новгороде перекрыли до 5 сентября
Администрация Нижнего Новгорода закупит дизтопливо для НПАТ почти на 100 млн рублей
Карантин по бешенству животных установлен в Починковском районе
В Нижнем Новгороде пройдет международный Digital Summit
Народный фестиваль рок-групп пройдет в Нижнем Новгороде
На работу «Теплоэнерго» можно будет пожаловаться на сайте «Наш Нижний»
Через три-пять лет в Нижнем Новгороде прекратятся летние отключения горячей воды
«Парты героев» появятся в нижегородских школах
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил работу котельных
Роспотребнадзор: детям делать прививку от гриппа можно даже во время болезни
«Теплоэнерго» подключат к онлайн-сервису «Наш Нижний»
Роспотребнадзор призывает беременных нижегородок обязательно привиться против гриппа
Началась прививочная кампания против гриппа
В Нижегородской области возросло количество природных пожаров
Самбист Александр Нестеров стал участником проекта «Лидеры спорта»
Комиссия приняла к работе восемь музыкальных и художественных школ Нижнего Новгорода