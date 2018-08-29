2018-08-29T11:50:43+03:00
Политика

Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Глебом Никитиным

Глава Нижегородской области доложил о готовности региона к новому учебному году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Глебом НикитинымДмитрий Медведев провел рабочую встречу с Глебом НикитинымФото: пресс-служба правительства РФ
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. На встрече обсуждались главным образом вопросы готовности школ региона к началу нового учебного года, а также реализация программы создания новых мест в детских садах. Об этом сообщается на сайте Правительства Российской Федерации.

- Примерно 327 тысяч детей у нас готовы начать учебу. Если говорить о решаемых проблемах, о том, чем мы сейчас занимаемся, то это, во-первых, сокращение количества обучающихся во вторую смену. Пока такие учащиеся есть, хотя доля их меньше, чем в среднем по стране. В этом году мы вводим в регионе четыре новые школы, это 1875 учебных мест. А до 2020 года планируется ввести 13 учебных заведений, в том числе и в областном центре, - отметил Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области рассказал также о решении проблемы очередей в детские сады.

- За последние годы было введено 14 400 дополнительных мест, и в соответствии с утвержденной программой планируется построить еще 27 детских садов на 3545 мест, - сообщил Глеб Никитин.

- Я думаю, это правильная программа, когда комбинируются и ясельные группы, и неясельные, потому что это и экономнее, и часто удобнее родителям, - заметил Дмитрий Медведев.

Глеб Никитин также обратил внимание председателя Правительства РФ на накопленный в нижегородских школах недоремонт: из-за нехватки финансирования многие школы на целые десятилетия оставались без капитального ремонта, а две – в Нижнем Новгороде и в Сарове – даже оказались на грани закрытия. К счастью, на их ремонт были выделены 240 миллионов рублей из резервного фонда Правительства.

- Школы – это хорошо, но есть пришкольное пространство, есть сады, скверы, парки, придомовые территории. Как с этим обстоит дело? – спросил Дмитрий Медведев.

- Эта работа не остановилась и после проведения чемпионата мира по футболу. К чемпионату около 600 фасадов было приведено в нормативное состояние, сейчас уже около 1100. Работа идет постоянно, с еженедельными отчетами, - подчеркнул Глеб Никитин.

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