Создатели проекта «АнтиЯма-НН»: Деньги на ямочный ремонт в Нижнем Новгороде кончились

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-29T11:08:00+03:00

Прием заявок от жителей приостанавливается до весны 2019 года

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Проект «АнтиЯма-НН» появился в столице Приволжья весной 2018 года. Он пришел на смену другому социальному проекту - «АнтиСнег». Его главная задача – выявлять приоритетные направления при выполнении ямочного ремонта подрядными организациями.

Жители сами выбирали улицы, которые, по их мнению, надо отремонтировать в первую очередь. А затем организаторы проекта передавали сформированные списки с учетом голосов нижегородцев в департамент дорожного хозяйства.

С ямочным ремонтом придется повременитьФото: СОЦСЕТИ

- Благодаря вашей активности цель достигнута: выполнен масштабный ямочный ремонт, состояние дорожного полотна многих улиц города удалось привести к нормативному, - говорится в группе «АнтиЯма-НН» в соцсети «Вконтакте».

Однако на данный момент бюджет, выделенный на ямочный ремонт, исчерпан. Правда, создатели проекта призывают не отчаиваться и ждать будущего года. Группа начнет принимать заявки за две недели до старта нового сезона.

С ямочным ремонтом придется повременитьФото: СОЦСЕТИ

Обещают, что уже присланная информация, в том числе о поврежденных тротуарах, внутриквартальных и дворовых проездах, будет учтена районными администрации при формировании будущих планов ремонта.

- По объективным причинам сделать все и сразу невозможно. Поэтому будем двигаться к заданной цели постепенно, вместе с вами контролировать ход и результаты работ, - заявили создатели «АнтиЯмы».