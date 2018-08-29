Антон Шаклунов: «Воспитывать культуру здорового образа жизни нужно со школьной скамьи»

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-29T10:54:09+03:00

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Нынешний год становится для Нижегородской области переломным в области здравоохранения – в таких масштабах диагностика в регионе, пожалуй, еще не проводилась. Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов рассказал ведущему программы «Герои Волги» о проекте «Поезда здоровья», а также о внедрении бережливых технологий в сфере здравоохранения.

- По информации СМИ, «Поезда здоровья» уже посетили десятки отдаленных населенных пунктов региона, обследования прошли тысячи человек, поставлены сотни диагнозов. Как проходит работа с этим проектом, чего удалось достичь, какие ставите перед собой задачи?

- На сегодняшний момент наши «Поезда здоровья» побывали в более чем сорока районах Нижегородской области, посетив более 60 населенных пунктов северных и южных районов региона. Причем это небольшие населенные пункты, там, где нет даже амбулаторий. Мы со дня на день перешагнем рубеж в 20 тысяч человек, которых мы осмотрели, на дообследование направлено порядка 15 тысяч человек, более 1,5 тысяч жителей региона направлены на госпитализацию.

Стоит отметить, что за время работы «Поездов здоровья» врачи выявили подозрения на злокачественные образования более чем у двухсот человек. Это непосредственно те люди, которым, можно сказать, жизнь спасли.

- Кроме онкологии, я так понимаю, на первом месте у нас и заболевания сердца?

- Сердечно-сосудистые заболевания всегда у нас превалируют в картине заболеваемости. И таких пациентов, направляли сразу непосредственно на коронарографию. Приходили люди уже после консультаций в поликлиниках, имея на руках ЭКГ, но после осмотра уже было понятно, что требуется коронарография или коронарное стентирования. Людей, можно сказать, выдергивают из лап смерти и направляют на лечение. К сожалению, у нас население, пока чувствует себя хорошо, на обследования сердца не ходят. Пока врач не осмотрит и не настоит, никто не пойдет. И «Поезда здоровья» — это как раз «точка входа» для такого контингента пациентов.

- Судя по тому, как реагируют в социальных сетях на «Поезда здоровья», большинство жителей региона довольны. Однако некоторые сетуют и спрашивают, когда к ним поезда приедут. Хочется, чтобы поездов было больше.

- Их будет два. Действительно, жалобы есть, что «до нас не доехали», «нас не предупредили». Недавно прошла встреча главы региона Глеба Никитина с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече, в том числе шел разговор о нашей инициативе по созданию «Поездов здоровья». Президент России ее поддержал.

Стоит сказать, нам выделяют средства на закупку двух поездов уже для работы на постоянной основе. Также северного и южного направлений. Они будут с новым оборудованием, которое пополнится еще маммографами и прочей спецтехникой. Будет больший охват пациентов. Количество специалистов, мы предполагаем, останется такое же. Но уже со следующего года «Поезда здоровья» будут работать в регионе постоянно, и примерно раз в три месяца посещать все районы. И таким образом мы сможем за год обследовать большее количество нижегородцев.

- То есть проект рассчитан на годы, и, как показала практика, он крайне необходим для жителей Нижегородской области?

- Это затратный проект, сейчас на него тратятся большие деньги, и мы предполагаем в бюджет следующего года уже заложить средства на постоянное финансирование «Поездов здоровья». Абсолютно точно это не временный проект. Мы понимали, что он уже назрел и он очень нужен Нижегородской области, как региону, где транспортная доступность до медицинских организаций сложная. У нас нет другого выхода, кроме как к пациентам приехать.

Да и врачи говорят о том, что чувствуют свою «нужность». При этом отмечают, что ведут прием тех, кто порой вообще ни разу не обращался к специалистам узкого профиля.

- В этих «Поездах здоровья» работают специалисты высокого класса, сотрудники областной больницы имени Семашко. Насколько сложно организовать их постоянное участие? Есть здесь проблемы, или вы логистику настроили?

- Логистика настроена. Но хочу сказать, что в «Поездах здоровья» не только специалисты из Семашко ведут прием, там работают врачи из онкодиспансера, из диагностического центра, из областной стоматологии. Все врачи – профессионалы и специалисты в своих областях. И это было одним из условий. Конечно, проблемы есть. В будущем планируем организовать работу врачей так, чтобы они были не на постоянной основе, а была ротация.

- Еще один проект, который запущен в регионе по инициативе Глеба Никитина — это «Бережливая поликлиника». Что это такое?

- В целом мы приступили к реализации масштабного проекта – «Эффективная губерния». В рамках этого проекта есть несколько программ, в том числе, «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар». Глеб Никитин поддержал нашу инициативу о реализации этих программ, и мы стали активно ее внедрять, инициативнее, чем многие другие регионы РФ. Мы взяли на себя повышенные обязательства. Нам до конца года нужно ввести в проект 56 медицинских учреждений Нижегородской области. На сегодняшний день уже ввели около 30. В каждой лечебной организации региона у нас реализуется по нескольку проектов.

- И какой результат?

- Хороший. Есть статистика, что при введении ряда проектов уменьшается время ожидания очереди в регистратуре, увеличивается время непосредственного контакта с врачом в два раза. Если раньше прием шел примерно 4 минуты, то сейчас 10. Потом пациент идет на сестринский пост и там еще до получаса продолжается работа с пациентом.

- С момента вступления в должность министра вы занимаетесь аудитом больниц. Какую на сегодняшний день можете дать оценку? В чем основные проблемы?

- Проблема комплексная. С одной стороны - хорошие специалисты, которые знают свое дело, но при этом за счет того, что с них никогда никто не спрашивал – расслабленное отношение к медицинской документации. Заглядываешь в медицинскую документацию, а там ужас. Нас-то проверяют по истории болезни. Бывает, зачастую, устаревшие стандарты лечения используют. Конечно, надо заниматься тем, чтобы контролировать качество оказания медпомощи. Это прямая обязанность администрации лечебного учреждения. Это первая задача, которая поставлена перед всеми главврачами, помимо того, что нужно заниматься и ремонтами.

- Одно из первых решений Глеба Никитина — увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи. Что это за помощь и получилось ли увеличить ее объем?

- В настоящее время бюджет сверстан, около 800 миллионов рублей мы тратим на высокотехнологичную медицинскую помощь в год. Там есть небольшое софинансирование федерального бюджета. Со следующего года финансирование программы будет увеличено, и также возрастет количество операций, проводимых в нашем регионе, нашими же специалистами. Мы перестанем так много людей отправлять за пределы области на лечение.

- Как нам донести до людей, что нужно следить за своим здоровьем, что это позволяет жить дольше? От чего умирают сегодня люди?

- Три основные вещи влияют на здоровье: неправильное питание, отсутствие движения и избыточная алкоголизация. Нужно отказаться от целого перечня продуктов, если у вас склонность к гипертонической болезни или повышенный холестерин. Кроме того, нужно отказать от вредных привычек — курения и употребления алкоголя. Если мы сравним уровень смертности от алкоголя в Нижнем Новгороде и районах Нижегородской области, то в районах он гораздо выше. Если человек питается правильно, исключает определенные продукты, плюс ко всему занимается спортом, он может постоянно чувствовать бодрость в теле и душе. И это должно стать образом жизни. Стоит добавить, что начинать воспитывать культуру здорового образа жизни нужно со школьной скамьи.