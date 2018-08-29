2018-08-29T09:32:57+03:00
Спорт

«Четыре буквы на груди»: БК «Нижний Новгород» презентовал обновленную форму

Увидеть команду в Единой Лиге ВТБ можно будет 7 октября в КРК «Нагорный»
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
В новом сезоне перед подопечными Зорана Лукича стоит нелегкая задачаВ новом сезоне перед подопечными Зорана Лукича стоит нелегкая задачаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

До старта официальных матчей в Единой Лиге ВТБ осталось чуть больше месяца, а, значит, пора познакомить болельщиков с обновленной формой баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

По информации пресс-службы БК «НН», в новом сезоне надпись Nizhny сменилась емким и всем хорошо знакомым сокращением BCNN.

Любопытно, что фанаты, специалисты, да и сама команда называют себя сокращенно БК «НН» или BC NN. Однако никогда эти четыре буквы не появлялись на груди нижегородских баскетболистов.

Как и в прошлом сезоне, команда черно-белых будет выступать в форме Nike.

Увидеть подопечных Зорана Лукича в Единой Лиге ВТБ можно будет 7 октября в КРК «Нагорный» в матче против эстонского «Калева».

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о целях и задачах, поставленных перед командой в новом сезоне. Так, к примеру, ребятам предстоит не только успешно выступить на регулярном чемпионате и выйти в плей-офф, но и суметь побороться за первенство в Кубке России.

- Можно нацелиться на победу, - заявил и.о. замглавы региона Дмитрий Сватковский.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Администрация Нижнего Новгорода закупит дизтопливо для НПАТ почти на 100 млн рублей
Карантин по бешенству животных установлен в Починковском районе
В Нижнем Новгороде пройдет международный Digital Summit
Народный фестиваль рок-групп пройдет в Нижнем Новгороде
На работу «Теплоэнерго» можно будет пожаловаться на сайте «Наш Нижний»
Через три-пять лет в Нижнем Новгороде прекратятся летние отключения горячей воды
«Парты героев» появятся в нижегородских школах
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил работу котельных
Роспотребнадзор: детям делать прививку от гриппа можно даже во время болезни
«Теплоэнерго» подключат к онлайн-сервису «Наш Нижний»
Роспотребнадзор призывает беременных нижегородок обязательно привиться против гриппа
Началась прививочная кампания против гриппа
В Нижегородской области возросло количество природных пожаров
Самбист Александр Нестеров стал участником проекта «Лидеры спорта»
Комиссия приняла к работе восемь музыкальных и художественных школ Нижнего Новгорода