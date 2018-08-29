«Четыре буквы на груди»: БК «Нижний Новгород» презентовал обновленную форму
До старта официальных матчей в Единой Лиге ВТБ осталось чуть больше месяца, а, значит, пора познакомить болельщиков с обновленной формой баскетбольного клуба «Нижний Новгород».
По информации пресс-службы БК «НН», в новом сезоне надпись Nizhny сменилась емким и всем хорошо знакомым сокращением BCNN.
Любопытно, что фанаты, специалисты, да и сама команда называют себя сокращенно БК «НН» или BC NN. Однако никогда эти четыре буквы не появлялись на груди нижегородских баскетболистов.
Как и в прошлом сезоне, команда черно-белых будет выступать в форме Nike.
Увидеть подопечных Зорана Лукича в Единой Лиге ВТБ можно будет 7 октября в КРК «Нагорный» в матче против эстонского «Калева».
Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о целях и задачах, поставленных перед командой в новом сезоне. Так, к примеру, ребятам предстоит не только успешно выступить на регулярном чемпионате и выйти в плей-офф, но и суметь побороться за первенство в Кубке России.
- Можно нацелиться на победу, - заявил и.о. замглавы региона Дмитрий Сватковский.