Первое поражение ФК «Нижний Новгород», готовность «Торпедо» к старту КХЛ и судейский скандал в РПЛ
В минувшие выходные произошло сразу несколько спортивных событий: завершился предсезонный этап подготовки хоккейного клуба «Торпедо» хоккейным турниром в Магнитогорске; футбольный клуб «Нижний Новгород» потерпел первое поражение в Футбольной национальной лиге; при поддержке баскетбольного клуба «Нижний Новгород» на территории Мещерского ФОКа прошел масштабный фестиваль спорта NN Open 2018.
О перспективах ФК «Нижний Новгород» рассказал известный российский футбольный комментатор Нобель Арустамян, а состояние готовности ХК «Торпедо» к новому сезону Континетальной хоккейной лиги оценил главный редактор портала Allhockey.ru Евгений Сафонов.
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Первое поражение ФК «Нижний Новгород», готовность «Торпедо» к старту КХЛ и судейский скандал в РПЛ