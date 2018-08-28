Первое поражение ФК «Нижний Новгород», готовность «Торпедо» к старту КХЛ и судейский скандал в РПЛ

28 Авг. 10:00 2018-08-28T18:11:46+03:00

Главные спортивные новости – в программе «Академия спорта» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM. Фото: Соцсети

Главные спортивные новости – в программе «Академия спорта» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные произошло сразу несколько спортивных событий: завершился предсезонный этап подготовки хоккейного клуба «Торпедо» хоккейным турниром в Магнитогорске; футбольный клуб «Нижний Новгород» потерпел первое поражение в Футбольной национальной лиге; при поддержке баскетбольного клуба «Нижний Новгород» на территории Мещерского ФОКа прошел масштабный фестиваль спорта NN Open 2018.

О перспективах ФК «Нижний Новгород» рассказал известный российский футбольный комментатор Нобель Арустамян, а состояние готовности ХК «Торпедо» к новому сезону Континетальной хоккейной лиги оценил главный редактор портала Allhockey.ru Евгений Сафонов.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!