2018-08-28T18:05:11+03:00
Картина дня - Нижний Новгород

Опасный резервуар: продолжаются поиски пропавшей месяц назад 13-летней Маши Ложкаревой

Девочку ищут на заброшенной ферме
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
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Пропавшую месяц назад Машу Ложкареву ищут на заброшенной ферме. Фото: ПСО "Волонтер НН"Пропавшую месяц назад Машу Ложкареву ищут на заброшенной ферме. Фото: ПСО "Волонтер НН"
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Поиски пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой продолжаются. На днях поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» обнаружил резервуар с водой, в который могла упасть Маша, пока каталась на велосипеде. Подробности рассказал координатор ПСО «Волонтер-НН» Сергей Шухрин в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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Опасный резервуар: продолжаются поиски пропавшей месяц назад 13-летней Маши Ложкаревой

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