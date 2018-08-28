Опасный резервуар: продолжаются поиски пропавшей месяц назад 13-летней Маши Ложкаревой
Девочку ищут на заброшенной ферме
Пропавшую месяц назад Машу Ложкареву ищут на заброшенной ферме. Фото: ПСО "Волонтер НН"
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Поиски пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой продолжаются. На днях поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» обнаружил резервуар с водой, в который могла упасть Маша, пока каталась на велосипеде. Подробности рассказал координатор ПСО «Волонтер-НН» Сергей Шухрин в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Опасный резервуар: продолжаются поиски пропавшей месяц назад 13-летней Маши Ложкаревой
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