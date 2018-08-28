Опасный резервуар: продолжаются поиски пропавшей месяц назад 13-летней Маши Ложкаревой

28 Авг. 10:00 2018-08-28T18:05:11+03:00

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Поиски пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой продолжаются. На днях поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» обнаружил резервуар с водой, в который могла упасть Маша, пока каталась на велосипеде. Подробности рассказал координатор ПСО «Волонтер-НН» Сергей Шухрин в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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