Нижегородец задушил старушку-мать, пытаясь успокоить во время приступа безумия

СЕГОДНЯ 19:01 2018-08-28T19:06:32+03:00

После этого мужчина решил покончить с собой, но не сумел

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Все последние годы жизнь 69-летнего Виктора Никифорова (имя героя изменено – прим. Ред.) из Заволжья Нижегородской области больше напоминала дежавю – изо дня в день он приходил к своей старушке-матери, кормил ее, прибирал в квартире и пытался унять ее участившиеся приступы безумия. 95-летняя бабушка страдала целым букетом старческих заболеваний – плохо видела, плохо слышала да еще и мучилась от слабоумия. История, в общем-то, довольно типичная, вот только закончилась она трагедией.

- 18 августа в одной из квартир по улице Луначарского подозреваемый шнуром задушил свою престарелую мать, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – На следующий день он сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении. Подозреваемый характеризуется положительно, к уголовной ответственности не привлекался.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в тот день старушка вела себя особенно буйно – кричала, требовала выключить и без того выключенный телевизор и наотрез отказывалась есть. С силой она тянула шнур на себя, завязалась потасовка…

- По словам самого подозреваемого, чтобы ее успокоить, он попытался связать ее этим шнуром и случайно задушил, - рассказали в правоохранительных органах. – Осознав, что произошло, мужчина пришел в отчаяние и даже попытался покончить жизнь самоубийством, но не сумел.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Расследование этого уголовного дела продолжается.