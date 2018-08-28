Найденного на проспекте Ленина енота отдадут в местный зоопарк после карантина

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-28T18:31:45+03:00

Животному сделают прививку от бешенства и через два дня енот переедет в новый дом

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Енот, которого нижегородцы обнаружили на проспекте Ленина, передадут в один из местных зоопарков. Сейчас полосатый зверек находится на карантине в ветеринарной лечебнице.

- Животное находится на 10-дневном карантине под наблюдением специалистов. Состояние енота удоволетворительное. После окончания карантинных мероприятий животное будет провакцинировано против бешенства и передано в один из зоопарков. Варианты размещения животного в данный момент рассматриваются. Самое главное - передать его в добрые руки, в комфортную среду обитания, — сообщила начальник госветклиники Ленинского района Наталья Тараскина.

Напомним, хозяйкой необычного зверя считается Наталья Сироткина, которая и привезла зверя на карантин. Перед этим женщина купила переноску и оплатила госпитализацию — енот встал в 5000 рублей. Наталья уже нашла еноту дом — в парке 1 мая, но поселят его туда, или отдадут в другой зоопарк пока неизвестно.