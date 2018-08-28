2018-08-28T15:19:22+03:00
Общество

Продажа проездных на десять поездок в нижегородском метро возобновится

Тестовый режим показал, что такой вид проездных пользуется спросом
Анастасия НАЗАРОВА
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Сейчас изготавливается новая партия проездныхСейчас изготавливается новая партия проездныхФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Не успели нижегородцы привыкнуть к проездным на десять поездок в метро, как они раз и исчезли из продажи. А ведь так удобно было ездить по такому проездному, а главное - выгодно!

Народ тут же начал гадать, отчего такая несправедливость, и додумался до того, что, вероятно, проездные с символикой минувшего чемпионата мира по футболу были выпущены не навсегда, а лишь на короткое время.

- Какая-то несправедливость, - написала в соцсетях Анна Зорина. - Всегда у нас так.

На вопрос горожан «Куда делись проездные?» кассиры на станциях метро разводят руками, дескать «А мы что можем поделать?»

За ответами «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» обратилась в пресс-службу городской администрации. Оказалось, что паниковать любителям нижегородской подземки не стоит.

По информации компании «Ситикард», занимающейся изготовлением транспортных карт и проездных, в начале августа 2018 года для метрополитена была выпущена пробная партия проездных - всего две тысячи штук!

- Тестовый режим показал, что они востребованы пассажирами, - заявили в компании. - Поэтому решено внедрить их в рабочем режиме.

Как раз сейчас основная партия проездных находится в стадии изготовления и программирования под определенный тариф. Правда, когда именно проездные на десять поездок вернуться в кассы метро, в администрации не уточнили.

Напомним, что мэрия установила новые тарифы на электронные проездные билеты в метро с 1 августа. Проездной на четыре поездки можно купить за 110 рублей, а на десять поездок - за 260 рублей. Добавим, что также с 1 августа в столице Приволжья появились безлимитные проездные на семь дней на все виды транспорта.

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