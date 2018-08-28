802 раза нижегородцы купились на лохотрон за 2018 год

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-28T14:23:21+03:00

Нижегородцы получают сообщения от номера, визуально похожего на 900 с текстом о блокировке карты или просьбой отправить свои данные. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Это установка «липовых» счетчиков, махинации через банковские карты и соцсети, и даже гадание по руке

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802 случая мошенничества зафиксировали сотрудники УР МВД России по Нижнему Новгороду. Стастистику огласили на пресс-конференции по теме «Как защитить свое имущество? Новые виды мошенничества в Нижнем Новгороде» 28 августа 2018 года.

Летом часто происходят кражи через предложения погадать и снять порчу. Силовики объясняют это тем, что в теплое время года на человеке надето минимум одежды и сразу видно его благосостояние.

Главный специалист отдела ЭБ Управления безопасности ВВ банка ПАО «Сбербанк» Евгений Павлов отметил мошенничество через банковские карты:

- Люди получают сообщения от номера, визуально похожего на 900 с текстом о блокировке карты или просьбой отправить свои данные. Заподозрить неладное легко — в санкционированных сообщениях к клиенту обращаются по имени-отчеству, а мошенники не владеют никакой информацией, кроме номера вашего телефона.

Самой легкой добычей для обмана оказались люди старшего поколения, а именно — пенсионеры.

Заместитель генерального директора ДК Сормовского района Олег Пикунов вспомнил случай 2015 года, когда жители одного из домов получили «липовые» квитанции на оплату услуг.

- Когда обман вскрылся, оказалось, что затеял все это молодой человек. После этого были разы, когда мошенники кидали квитанции в ящики с просьбой заплатить за их коммунальные услуги, якобы у самих нет возможности. Самые жалостливые привозили им еду и игрушки, которые они выкидывали тут же — ведь им нужны были именно деньги. Такой ход рассчитан на людей, которые оплачивают платежки не глядя, — рассказал Пикунов.

Заподозрить неладное легко — в санкционированных сообщениях к клиенту обращаются по имени-отчеству, а мошенники не владеют никакой информацией, кроме номера вашего телефонаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Также на пресс-конференции упомянули случаи с установкой счетчиков. Мошенники, под видом сотрудников фирм, предлагают жителям поменять счетчик или другое оборудование, якобы их устройство уже устарело. Наивные старушки несут свои накопления или находятся на кухне, в то время как напарники обыскивают квартиру на предмет денег.

- Такие преступления обычно происходят в старых домах, потому что в новостройках установлены камеры. Сейчас работаем на тем, чтобы видеонаблюдение было во всех домах. Некоторые даже находятся под охраной, — добавил Олег Пикунов.

Обезопасить себя от мошенников можно на самом раннем этапе – при общении с ним. Эксперт в области лингвокриминалистики Михаил Грачев поделился психологическими уловками и способами защиты при разговоре с обманщиками.

- Мошенник всегда старается отвлечь внимание своей жертвы. Например, использует быстрый темп речи и старается уверить вас всеми способами, что все сказанное — правда. Если начать расспрашивать лгунов, то они начнут сыпаться на подробностях, так как не настолько подкованы — ведь они рассчитывают быстро запудрить мозги и не дать человеку опомниться. Не так давно мне пришло письмо от моего товарища — петербургского профессора русского языка. В тексте письма он просил помочь деньгами. За маленький абзац сделал 18 ошибок. Через полчаса мне написал действительно мой знакомый и предупредил, что его взломали, — рассказал историю из жизни Михаил Грачев.