Родители 10-летнего Ираклия из Дзержинска задолжали грузинской больнице 748 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:31 2018-08-28T14:00:58+03:00

Недавно мальчику сделали операцию, поэтому речи о транспортировке домой пока нет

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Пока врачи сражаются за жизнь маленького Ираклия, который вместе с родителями отправился на отдых в Грузию, друзья и знакомые семьи Лекиашвили продолжают сбор средств на погашение долга за пребывание ребенка в реанимации клиники «Ияшвили».

Напомним, мальчику с пороком сердца стало плохо на второй день каникул – заболел живот. Врачи тбилисской больницы поставили диагноз - непроходимость кишечника.

- Его срочно прооперировали, и поначалу все было хорошо, но потом упало давление… - вспоминает мама Наталья Миклютина. - В ходе обследования обнаружили в сердце тромб. Вдобавок ко всему у сына отек легкого, жидкость выходит через дренаж.

Специалисты сразу сказали, что на операцию потребуется 13 тысяч долларов, при этом гарантий, что обойдется одним оперативным вмешательством, не давали. Тогда родители Ираклия решили транспортировать мальчика в Нижний Новгород, где его ждут знакомые кардиологи. Но ни МЧС, ни Минздрав России не отвечали на обращения отчаявшейся матери, а ведь тяжело больному ребенку нужны особые условия перевозки.

Позже с ней связалась санитарная авиация Москвы. Правда, предупредили, что будет гражданский самолет, поскольку на организацию специального борта понадобится много времени. А после и вовсе отказались сопровождать ее тяжелобольного сына.

- Они ссылаются на то, что ребенок тяжелый. И это после того, как я купила билеты! - пожаловалась тогда Наталья.

22 августа мальчику стало резко хуже, его перевели в кардиоклинику. Обследование показало опущение диафрагмы и наличие уже двух тромбов! Ребенка тут же увезли на операцию. Как выяснила «Комсомолка», мальчику выполнили ту самую операцию, стоимость которой - 13 тысяч долларов. Правда, по словам Натальи, сейчас у нее нет сил думать о деньгах. Хоть бы сын пошел на поправку.

И пока мама молится за здоровье своего ребенка, знакомые семьи здесь, в Нижегородской области, изо всех сил призывают неравнодушных людей помочь попавшим в беду друзьям.

- Ираклий по-прежнему находится в Грузии. Сейчас его перевели в клинику «Джоэн». Речь о транспортировке в России пока не идет, - сообщила активистка движения «Мама может» Екатерина Лепехина. - Врачи ждут, пока состояние мальчика станет стабильным, чтобы провести операцию по удалению тромба, либо принять решение о транспортировке мальчика на родину. Но у родителей остался огромный долг за пребывание в реанимации клиники «Ияшвили». Сумма долга на сегодняшний день составляет 748 тысяч рублей.

При этом пока собрано чуть больше 252 тысяч рублей. Родителей Ираклия отпустили под расписку. Таких средств у них просто нет. А ведь еще предстоит оплатить недавно проведенную операцию…

КОНКРЕТНО

Помочь рублем маленькому Ираклию может любой желающий.

Реквизиты: 639002429001104581 с подписью «Для Ираклия» (Екатерина Ивановна Л.). Также перевод можно осуществить по номеру телефона 8-920-040-60-28.

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