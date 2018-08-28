Вильярреал – Жирона 31 августа 2018: Прогноз на матч 3 тура испанской Премьер-лиги

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-28T13:24:09+03:00

Прогноз на матч третьего тура испанской Примеры Вильярреал – Жирона. Встреча состоится 31 августа 2018 года на стадионе «Керамика» в Вильярреале

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Во втором матче 3-го тура испанской Премьер-лиги встретятся «Вильярреал» и «Жирона». Предыдущие матчи чемпионата для обеих команд выдались не слишком удачными. В первом туре «Вильярреал» проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2, а матч «Жироны» с «Вальядолидом» завершился нулевой ничьей. Во втором туре «Вильярреал» сыграл вничью с «Севильей» - счет так и остался нулевым, а «Жирона» проиграла «Реал Мадриду» со счетом 1:4. Таким образом, в турнирной таблице на данный момент «Вильярреал» располагается на 13-м месте, а «Жирона» на 16-м.

В двух последних личных встречах команды обменялись победами: 3 марта 2018 года «Жирона» разгромила «Вильярреал» 0:2, а 15 октября 2017 года «Вильярреал» обыграл «Жирону» со счетом 1:2.

В целом команды выглядят достаточно ровно, однако чуть больше экспертов все же склоняются к тому, что «Вильярреал» победит с небольшим перевесом – либо 1:2, либо 0:1.