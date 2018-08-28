2018-08-28T13:24:09+03:00
Спорт

Вильярреал – Жирона 31 августа 2018: Прогноз на матч 3 тура испанской Премьер-лиги

Прогноз на матч третьего тура испанской Примеры Вильярреал – Жирона. Встреча состоится 31 августа 2018 года на стадионе «Керамика» в Вильярреале
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Вильярреал – Жирона 31 августа 2018: Прогноз на матч 3 тура испанской Премьер-лиги. Фото: villarrealcf.esВильярреал – Жирона 31 августа 2018: Прогноз на матч 3 тура испанской Премьер-лиги. Фото: villarrealcf.es
Изменить размер текста:

Во втором матче 3-го тура испанской Премьер-лиги встретятся «Вильярреал» и «Жирона». Предыдущие матчи чемпионата для обеих команд выдались не слишком удачными. В первом туре «Вильярреал» проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 1:2, а матч «Жироны» с «Вальядолидом» завершился нулевой ничьей. Во втором туре «Вильярреал» сыграл вничью с «Севильей» - счет так и остался нулевым, а «Жирона» проиграла «Реал Мадриду» со счетом 1:4. Таким образом, в турнирной таблице на данный момент «Вильярреал» располагается на 13-м месте, а «Жирона» на 16-м.

В двух последних личных встречах команды обменялись победами: 3 марта 2018 года «Жирона» разгромила «Вильярреал» 0:2, а 15 октября 2017 года «Вильярреал» обыграл «Жирону» со счетом 1:2.

В целом команды выглядят достаточно ровно, однако чуть больше экспертов все же склоняются к тому, что «Вильярреал» победит с небольшим перевесом – либо 1:2, либо 0:1.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородец зарабатывал биткоины на продаже наркотиков
Остановку автомобилей запретят на участке улицы Родионова в Нижнем Новгороде
В аэропорту Стригино заинтересовались предпочтениями пассажиров
В Нижнем Новгороде женщина-водитель сбила двух пешеходов
Туристы не могут вылететь из Сочи в Нижний Новгород
Вода в шести водоемах Нижнего Новгорода не соответствует санитарным нормам
В Нижегородской области «Ниссан» врезался в грузовик: водитель погиб
Институт стоматологии создан в Приволжском медицинском университете
Мужчина обгорел на пожаре в Кулебаках 27 августа
В Нижегородской области стартует конкурс детского рисунка
Деньги, спецодежду и шуруповерт украли у нижегородки
96-летняя жительница Арзамаса сгорела в собственной квартире
Современная воркаут-площадка появилась в Дзержинске
В Нижнем Новгороде оштрафовали двух футбольных фанатов за драку на матче
В нижегородских школах хотят установить систему распознавания лиц
В Нижнем Новгороде состоялось подписание меморандума о гражданском взаимодействии
Владимир Панов проведет встречу с жителями Советского района
Нижегородские медики выиграли грант Российского научного фонда
Движение по Ярмарочному проезду станет односторонним