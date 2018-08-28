Сергей Злобин: "К учебному году школы готовы"

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-28T10:20:32+03:00

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На носу 1 сентября. А это значит - снова в школу, достать учебники и учиться. Дети возвращаются с каникул, родители приезжают из отпусков. Но все ли так хорошо и беззаботно в нижегородском образовании? Готовы ли школы принять учеников? Да не просто распахнуть двери старых обшарпанных кабинетов, а желательно, чтобы при входе школоту встречали цифровые табло и понимающие в соцсетях учителя. Об этом министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин рассказал в проекте «Герои Волги».

- Власти фиксируют, что школы к новому учебному году готовы. А как вы оцениваете их подготовку к 1 сентября? Все ли в порядке?

- К учебному году школы готовы. Нельзя сказать, что мы решили все проблемы, которые есть, но именно к учебному году готовы. Все те ремонтные работы, которые необходимо было сделать, чтобы школы работали, выполнены. Конечно, у нас есть определенный объем необходимого капитального ремонта, который мы будем продолжать еще не один год.

- Каковы масштабы этих работ? Будут ли проговариваться эти цифры в бюджетах будущих лет?

- Масштабы большие. Проговариваться да, будут, конечно. Потому что у нас других источников и возможностей финансирования нет.

- Какова позиция главы Нижегородской области Глеба Никитина на этот счет? Тратить ли на это деньги? Обязательно?

- Да, конечно! Мы должны привести школы в нормативное состояние. Большой объем недофинансирования прошлых лет будет закрываться, и мы будем решать этот вопрос планово и постепенно. Это касается не только школ Нижнего Новгорода, а всех в области, которые требуют капитального ремонта и капитальных вложений.

- Давайте поговорим о готовности нижегородских школ в связи с техническим прогрессом. Сейчас у нас курс на цифровую экономику - об этом сказал президент России, его поддерживает и Глеб Никитин. Цифровая тема - тема номер один сегодня. Школы должны этому соответствовать. Это есть?

- Наши школы достаточно хорошо оснащены в части компьютеров и интерактивных досок. Мы привыкли к информатизации, а это предварительный этап. Цифровое образование - это кардинально другой этап, это другой шаг. Это возможность ребенку выйти за рамки школы, выйти в то образовательное пространство, которое существует не только в школе, но и на других цифровых платформах. Нет, это не совсем выход в Интернет. Это выход на общероссийские и международные образовательные программы.

- В школах работают учителя с многолетним стажем. Им тяжело переходить на новые технологии? Тяжело общаться с учениками с помощью гаджетов?

- Учителя прекрасно осваивают новые технологии. Они общаются с учениками и их родителями в соцсетях, готовятся к урокам, используя просторы Интернета.

- Существует разрыв отцов и детей, когда ребенок постоянно сидит в мобильном телефоне. Это влияет на образование?

- Сейчас наша основная задача - обеспечить в каждой школе по одному классу цифрового образования, то есть обеспечить возможность ребенку работать через индивидуальный носитель - через планшет. Но это не то, что он принес с собой из дома. Это учебное пособие: в нем закреплены выходы на цифровые площадки, в нем есть цифровые лаборатории, задачи, определенные проверочные работы, определенная обратная связь.

- Наверное, дети будут счастливы в этом случае?

- Не могу сказать, что они будут счастливы. Дети во многом ценят школу за возможность общения друг с другом и учителями. Даже сейчас, когда мы говорим про 1 сентября, первое, о чем говорят дети, - это то, что они могут увидеть друзей, которых не видели все лето.

- В школах уже давно сдают ЕГЭ. Его постоянно обсуждают. В Нижегородской области растет количество детей, которые сдают ЕГЭ на высокие баллы. Какие, на ваш взгляд, есть особенности у этой системы? И какие слабые стороны?

- Главным достоинством ЕГЭ является независимая объективная оценка. Мы исключили вариант личного влияния педагогов на результат ребенка, факт влияния вузов на выставление тех или иных требований. У нас есть общая линейка, которая оценивает всех по одним и тем же параметрам. Главное достоинство - высокая объективность результатов. Проблемы в том, что любая объективность может не в полной мере оценить творческие порывы выпускника.

- Одна из самых неоднозначных профессий - учитель. Достаточно высокая нагрузка, неоценимая важность, но несправедливая зарплата. Что делается в направлении помощи учителям на сегодняшний день?

- В первую очередь, конечно, я должен сказать о том, что сейчас выполняются все параметры, заложенные в указах президента по повышению заработной платы. Все целевые показатели выполнены в полном объеме и даже с некоторым превышением. Кроме того, в этом году мы достаточно активно разрабатываем программы и проекты поддержки учителей. В частности, молодых. Нашей главной задачей сейчас является разработка критериев по поддержке профессионального роста учителя. Одна из главных проблем неординарной профессии учителя - эта профессия направлена на саморазвитие в постоянном режиме.

- О вузах. У нас есть три университета, которые постоянно попадают в международные рейтинги. Кого еще можно подтянуть? Есть ли точки роста?

- Я бы не говорил, что только три вуза и все. Все наши высшие учебные заведения имеют достаточно большую специфику. Они готовят специалистов по конкретному направлению. Главный плюс - в этом году в первую волну почти полностью осуществлен набор студентов. Вырос средний балл приема, а это говорит о том, что наши вузы востребованы.