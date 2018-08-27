2018-08-27T18:23:41+03:00
Общество

270 рублей за километр: таксист выставил девушке счет в в 2700 рублей за девять километров по Нижнему Новгороду

Водитель заблокировал двери и не выпускал пассажира, пока нижегородка не заплатила хотя бы 1500 рублей
Светлана СТРОКАН
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За девять проеханных километров девушке назвали цену — 2700 рублейЗа девять проеханных километров девушке назвали цену — 2700 рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Когда нижегородка решила воспользоваться услугами такси, чтобы доехать от торгового центра «Рио» до Корейского переулка в Советском районе, то не подозревала, что проезд встанет по цене дорогого билета на поезд до Москвы.

21 августа девушка обратилась в компанию «Такси-НН», но диспетчер цену не озвучил — предоставив право водителю. В пункте назначения пассажиру, сидящему с кошельком наготове, огласили стоимость девятикилометрового путешествия — 2700 рублей.

- Водитель заблокировал двери и угрожал тем, что поедет в полицию, если не расплачусь. Хотела согласиться, но вряд ли он бы поехал именно в полицию. Я испугалась. Водитель "милостиво" сделал скидку. Заплатила 1500 рублей, чтобы просто выйти из машины целой, — рассказала потерпевшая.

После дорогого путешествия девушка кинулась звонить диспетчеру, но услышала ответ:

- Такие цены — это нормально, что вы удивляетесь. Это процент за погоду.

Ознакомившись с компанией поглубже, оказалось, что отзывы на услуги сплошь отрицательные.

«Комсомольская правда» дозвонилась диспетчеру компании «Такси-НН», чтобы разобраться, за что такая сногсшибательная цена. На том конце провода невозмутимо ответили:

- У нас оплата идет по таксометру, то есть цену пассажирам может сказать водитель только в конце поездки. Такая цена — обычное дело во время высокого коэффицента в чак-пик или плохую погоду. Скорее всего, девушка простояла в пробке, вот и накрутило по счетчику.

С алчными таксистами этой же компании столкнулась еще одна нижегородка. Девушка торопилась уехать, время ожидания машин из других организаций превышало полчаса. Спешка и вынудила Марьяну обратиться в незнакомую ранее фирму.

- В Яндексе сломалась программа, ни онлайн, ни по телефону заказы не принимали. Остальные фирмы говорили, что машин нет. А мы груженые и общественный транспорт отпадал. Позвонила в «Такси-НН» — озвучили 800 рублей за четыре километра пути. Естественно, мы не поехали, — рассказала Марьяна Лисичко.

Компетентно

Татьяна Печинкина, специалист по защите прав потребителей консультационного центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» Роспотребнадзора:

- Прежде чем воспользоваться услугами такси, лучше ознакомиться с лицензией — а есть ли она вообще, и узнать тариф — цену за километр.

Если пассажир посчитал, что с ним несправедливо обошлись, то стоит зафиксировать номер машины и имя водителя, затем направить претензию в письменной форме в обслуживающую компанию. Если после 10 дней нет ответа, то претензию в адрес компании следует направить в Роспотребнадзор.

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