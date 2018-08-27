«Пока пилили деревья, погнули турники»: нижегородцы пожаловались на благоустройство

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-27T17:41:25+03:00

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Когда во дворе дома №41 по проспекту Ленина начали пилить деревья, жители поначалу обрадовались – разросшиеся ветви опасно нависали над детской площадкой, рискуя обрушиться от порывов ветра. Но увидев, во что превратилась площадка после коммунальных работ, ужаснулись. Турники и лесенки оказались выгнуты дугой – по всей видимости, спиленные деревья падали прямо на них.

- Вот на такой площадке теперь приходится играть детям. После того, как коммунальщики срезали деревья, - пожаловался в социальной сети «ВКонтакте» нижегородец Алексей Кукин.

«Пока пилили деревья, погнули турники»: нижегородцы пожаловались на благоустройствоФото: СОЦСЕТИ

В районной администрации «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» подтвердили, что детская площадка оказалась изуродована именно во время спила деревьев, но успокоили – уже в ближайшее время ее отремонтируют.

- Повреждения элементов детской площадки во дворе дома №41 по проспекту Ленина произошли при спиле аварийных деревьев из-за отсутствия подъездных путей и сложностей с проездом специализированной техники к данной территории. Повреждения будут устранены в срок до 4 сентября 2018 года, - пообещали в администрации Ленинского района.