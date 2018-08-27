2018-08-27T17:13:25+03:00
Общество

Лестница на Горной улице в Нижнем Новгороде разваливается под ногами

Жители считают, что там можно свернуть себе шею [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Приокчане уверяют, что проблема с ветхой лестницей не решается много летПриокчане уверяют, что проблема с ветхой лестницей не решается много летФото: СОЦСЕТИ
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Экстремальная лестница в районе улиц Горная и Валдайская сильно беспокоит жителей Приокского района. Страшно представить, что ежедневно горожане вынуждены спускаться и подниматься по этой рухляди.

Приокчане уверяют, что проблема с ветхой лестницей не решается много лет Фото: СОЦСЕТИ

Приокчане уверяют, что проблема с ветхой лестницей не решается много летФото: СОЦСЕТИ

- Возможно, этот пост увидят и наконец-то решат проблему с лестницей, - написал аноним в соцсети «Вконтакте». - Каждый день и не по разу по ней ходят и пожилые люди, и мамочки с детьми. Эта проблема не решается много лет…

- Перила еще выстоят! Остальное пешком не пройти, квест - дойди и не упади, - добавила Людмила Морозова-Навдаева.

Приокчане уверяют, что проблема с ветхой лестницей не решается много лет Фото: СОЦСЕТИ

Приокчане уверяют, что проблема с ветхой лестницей не решается много летФото: СОЦСЕТИ

В администрации Приокского района «Комсомольской правде» сообщили, осенью планируется отремонтировать сразу три лестницы.

- Документация на проведение электронного аукциона по ремонту лестниц на улице Горная, на Мызе (пр. Гагарина 162) и в деревне Мордвинцево в настоящее время проходит процедуру согласования, - уточнили в администрации. - После определения подрядчика работы будут выполнены в срок сентябрь-октябрь 2018 года. Общая стоимость ремонта трех лестниц составит 572610 рублей.

Приокчане уверяют, что проблема с ветхой лестницей не решается много лет Фото: СОЦСЕТИ

Приокчане уверяют, что проблема с ветхой лестницей не решается много летФото: СОЦСЕТИ

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